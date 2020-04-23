Петербургский серфер, переболевший коронавирусом, сдал плазму для тяжелобольного и призвал последовать его примеру других

«Я вчера сдавал плазму для одного очень тяжелобольного… Процедура супер изи: не больно, не вредно, лежишь, за 40 минут 600 миллилитров плазмы, при этом крови теряешь значительно меньше, и переносится очень легко. Вечером уже носишься», — написал Тюшкевич.

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич из Санкт-Петербурга рассказал о том, как можно помочь заболевшим коронавирусом, пока отсутствует вакцина. В своем инстаграме он написал, что сдал плазму крови, так как сам в конце марта вылечился от COVID-19.

Спортсмен призвал других переболевших коронавирусом последовать его примеру.

«Каждый день кучу выздоровевших выписывают из больницы, и было бы клево, если бы они могли тоже немного заделиться плазмой и помочь тем, кто болеет посерьезней, особенно пожилым. Если кто-то из ваших знакомых действительно болел, подскажите, плиз, им, что они могут помочь людям. Короче, не жадничайте», — подчеркнул спортсмен.

Ранее стало известно, что после переливания плазмы крови, содержащей антитела к коронавирусу, в Москве выздоровели три пациента. Согласно постановлению за подписью мэра столицы Сергея Собянина от 19 апреля, за сдачу донор получит от 2 500 рублей. Минимальный объём — 300 мл, максимальный — 600 мл.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.