В Москве сообщили о выздоровлении первых пациентов, которым перелили плазму крови с антителами к COVID-19

После переливания плазмы крови, содержащей антитела к вирусу SARS-CoV-2, в Москве выздоровели три пациента. Об этом 21 апреля сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



«В Москве три пациента выписаны из больниц после переливания плазмы, содержащей антитела на новую коронавирусную инфекцию», — цитирует заммэра РБК. Два москвича были выписаны через десять дней после процедуры, один — через 14. Ракова также добавила, что два пациента прошли лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, третий — в городской клинической больнице № 52.

