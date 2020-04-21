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21.04.2020 08:56
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В Москве сообщили о выздоровлении первых пациентов, которым перелили плазму крови с антителами к COVID-19

После переливания плазмы крови, содержащей антитела к вирусу SARS-CoV-2, в Москве выздоровели три пациента. Об этом 21 апреля сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«В Москве три пациента выписаны из больниц после переливания плазмы, содержащей антитела на новую коронавирусную инфекцию», — цитирует заммэра РБК. Два москвича были выписаны через десять дней после процедуры, один — через 14. Ракова также добавила, что два пациента прошли лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, третий — в городской клинической больнице № 52.

«Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса», — добавила заммэра.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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