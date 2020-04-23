Госдеп не нашел доказательств искусственного происхождения COVID-19

Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти.



«Это наша точка зрения – ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавируса… Нет доказательств, что он был спроектирован или каким-либо образом создан», - цитирует Маккарти РИА Новости.



Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии его о естественном происхождении.

