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23.04.2020 08:10
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Госдеп не нашел доказательств искусственного происхождения COVID-19

Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти.

«Это наша точка зрения – ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавируса… Нет доказательств, что он был спроектирован или каким-либо образом создан», - цитирует Маккарти РИА Новости.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии его о естественном происхождении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

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