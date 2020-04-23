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23.04.2020 00:05
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Гендиректор ВОЗ: Этот вирус с нами надолго. Многие страны до сих пор в начальной стадии эпидемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в мире. По его словам, во многих странах эпидемия COVID-19 находится в начальной стадии. Об этом 22 апреля сообщает «РИА Новости».

«Многие страны до сих пор на начальной стадии эпидемии, и некоторые, столкнувшиеся с вирусом ранее, видят возобновление случаев. Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долгое время», — заявил глава ВОЗ.

Он также отметил, что большинство вспышек COVID-19 в Западной Европе стабилизировались или идут на спад, в то время как вызывать беспокойство начинает быстро ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в мире составляет свыше 2,6 миллиона человек, из которых скончались более 180 тысяч. В России зафиксировано 57,9 тыс. случаев заражения Covid-19, за последние сутки — 5236 новых заболевших. В Петербурге 2267 случаев (+294 за сутки) и 14 умерших.

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Комментарии (5)

260801543
Значит дешевая нефть это надолго.
261006561
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mangup
Сегодня самыми крупными донорами ВОЗ являются Фонд Гейтса и ассоциированный с ним Альянс Гави по вакцинации. С такими сторонниками, как Гейтс и Клинтон, не было ничего удивительного в том, что Тедрос после пребывания на посту министра иностранных дел Эфиопии занялся завоевыванием поста генерального директора ВОЗ, несмотря на то, что он был первым не-врачом, боровшимся за эту должность. Во время трехлетней кампании Тедроса по завоеванию поста ВОЗ ему были предъявлены обвинения, которые он отрицал, в сокрытии трех крупных эпидемий холеры, в то время как министр здравоохранения Эфиопии в попытке приуменьшить значение эпидемий, неверно обозначив случаи как «острую водянистую диареб» (AWD)—симптомы холеры.
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