Гендиректор ВОЗ: Этот вирус с нами надолго. Многие страны до сих пор в начальной стадии эпидемии
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в мире. По его словам, во многих странах эпидемия COVID-19 находится в начальной стадии. Об этом 22 апреля сообщает «РИА Новости».
«Многие страны до сих пор на начальной стадии эпидемии, и некоторые, столкнувшиеся с вирусом ранее, видят возобновление случаев. Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долгое время», — заявил глава ВОЗ.
Он также отметил, что большинство вспышек COVID-19 в Западной Европе стабилизировались или идут на спад, в то время как вызывать беспокойство начинает быстро ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе.
Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в мире составляет свыше 2,6 миллиона человек, из которых скончались более 180 тысяч. В России зафиксировано 57,9 тыс. случаев заражения Covid-19, за последние сутки — 5236 новых заболевших. В Петербурге 2267 случаев (+294 за сутки) и 14 умерших.