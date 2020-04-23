Гендиректор ВОЗ: Этот вирус с нами надолго. Многие страны до сих пор в начальной стадии эпидемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в мире. По его словам, во многих странах эпидемия COVID-19 находится в начальной стадии. Об этом 22 апреля сообщает «РИА Новости».



«Многие страны до сих пор на начальной стадии эпидемии, и некоторые, столкнувшиеся с вирусом ранее, видят возобновление случаев. Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долгое время», — заявил глава ВОЗ.

