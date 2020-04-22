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22.04.2020 22:05
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"Фонтанка" показывает, как выглядит подготовка "Ленэкспо" к приему больных коронавирусом

Фото: Иван Петров

В "Ленэкспо" 22 апреля активно идет обустройство временного госпиталя - город готовит инфекционный резерв на 1000 мест.

"Фонтанка" показывает, как выглядит выставочный павильон, переоборудованный в инфекционное отделение на 1000 коек.

Фото: Иван Петров
Фото: Иван Петров
Фото: Иван Петров
Фото: Иван Петров
Фото: Иван Петров

Как ранее сообщили в пресс-службе главы города, "Газпром" передал городу для нужд по борьбе с короновирусной инфекцией один из павильонов выставочного комплекса на Наличной улице. Боксы, санпропускник, "чистые" и "грязные" зоны, комплекс диагностического оборудования разместятся на площади 11 тысяч квадратных метров. Предполагается, что этот временный госпиталь сможет принимать больных с легкой формой инфекции. В частности, тех, кто не может самоизолироваться дома - жители коммуналок, квартир, где дети соседствуют с пожилыми родственниками - там, где для больного нельзя организовать отдельное помещение.

Выставочный комплекс «Ленэкспо» расположен на юго-западной оконечности Васильевского острова в историческом районе Гавань на берегу Финского залива. Он представляет собой девять павильонов общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На его территории также расположены восемь конференц-залов вместимостью 2014 человек и зал конгрессов на 2800 мест. Площадкой управляет компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (подконтрольна структурам "Газпрома").

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Комментарии (27)

261006561
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Kezevo
Не ну правда а туалеты,? Вентиляция, итд
Maksim_ok
А зачем в «отсеке» две койки? По идее нужно по одному. Вообще все это выглядит как чумной барак
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