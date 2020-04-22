После публикации «Фонтанки» прокуратура проверит новгородский Пенсионный фонд, отказавший в президентской выплате к 75-летию Победы
После публикации «Фонтанки» о пенсионерке Ксении Богдановой, претендующей на президентскую выплату к 75-летию Победы, прокурор Новгородской области Сергей Столяров поручил организовать проверку. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства 22 апреля.
«Прокуратурой области анализируется сложившаяся ситуация, в том числе действия должностных лиц территориального подразделения Пенсионного фонда, в которое обращалась женщина. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» рассказывала историю 95-летней Ксении Афанасьевны из новгородской деревни Болотско. Составленная ещё в военное время справка не дала права пенсионерке получить президентскую выплату к 75-летию Победы.