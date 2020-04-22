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22.04.2020 21:14
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После публикации «Фонтанки» прокуратура проверит новгородский Пенсионный фонд, отказавший в президентской выплате к 75-летию Победы

После публикации «Фонтанки» о пенсионерке Ксении Богдановой, претендующей на президентскую выплату к 75-летию Победы, прокурор Новгородской области Сергей Столяров поручил организовать проверку. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства 22 апреля.

«Прокуратурой области анализируется сложившаяся ситуация, в том числе действия должностных лиц территориального подразделения Пенсионного фонда, в которое обращалась женщина. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» рассказывала историю 95-летней Ксении Афанасьевны из новгородской деревни Болотско. Составленная ещё в военное время справка не дала права пенсионерке получить президентскую выплату к 75-летию Победы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

local_5e4d8cf621bfb
На бОльшую часть людей,попавших в Германию в годы войны,есть документы,которые хранятся в архивах.Некоторые в российских(в КГБ/ФСБ),некоторые в немецких.После освобождения допрашивали,были фильтрационные лагеря для получивших свободу.Когда моя теща собирала документы на компенсацию от Германии,делали запросы и получали справки("Компрометирующих данных в деле нет").Важно было и то,что в Германию она уехала не добровольно,как некоторые,а была угнана насильно.
Сергей Шевчук
Молодцы "Фонтанка" , ветеранов и так осталось мало и любые недопонимание властей нужно показывать. Все люди, кто то не подумал, кто не досмотрел, а у человека одна жизнь. Пусть разберутся и этот Ветеран будет не ЗАБЫТ.
Pensioneer
Ах, наверное погрозят пальчиком?
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