После публикации «Фонтанки» прокуратура проверит новгородский Пенсионный фонд, отказавший в президентской выплате к 75-летию Победы

После публикации «Фонтанки» о пенсионерке Ксении Богдановой, претендующей на президентскую выплату к 75-летию Победы, прокурор Новгородской области Сергей Столяров поручил организовать проверку. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства 22 апреля.



«Прокуратурой области анализируется сложившаяся ситуация, в том числе действия должностных лиц территориального подразделения Пенсионного фонда, в которое обращалась женщина. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

