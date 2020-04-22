«Все по инструкции и согласно распоряжению правительства». Бабушку из глубинки посылают в суд за правом на президентскую выплату к Дню Победы

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ксении Афанасьевне 95 лет, из них 12 пространство её существования ограничено пределами кровати. В избе умирающей новгородской деревни о новостях большого мира узнают из телевизора, так услышали о выплатах к 75-летию Победы. Оформление бумаг затянулось, ведь справка ещё военного времени — с ошибками.

Деревня Болотско в Новгородской области надёжно защищена от событий внешнего мира. Отсюда до райцентра, города Сольцы, автобус ходит два раза в неделю. Трястись в нём нужно 36 километров. Поэтому если у местных жителей, возраст которых можно назвать почётным, возникнет проблема, решить её оперативно не получится.



В деревне сохранилось около 20 домов, обитает в ней всего девять человек, трое из них родственники: 95-летняя Ксения Богданова и её 70-летняя дочь Елена Николаевна с супругом. Семья занимает два дома. По выражению Елены, её мать живёт «отдельно», хоть и прикована к постели уже 12 лет и ничего не видит. Переезжать к дочери пенсионерка не захотела, для неё важно оставаться в доме, который является памятью об умершем муже.



Елена Николаевна Фото: Светлана Никифорова

О выплатах к 75-летию Победы Елена узнала из новостей по телевизору. «Я сидела смотрела телевизор, и вдруг Путин говорит, что инвалидам войны, ветеранам, узникам концлагерей выплатят по 75 тысяч, а люди, которые были угнаны во время войны, получат по 50 тысяч», — вспоминает она. Елена Николаевна отправилась в соцзащиту в Сольцах, где рассказала, что её мать, в качестве угнанной немцами во время войны, получала компенсацию от Германии. Угон подтверждается справкой.

«Они говорят, должно быть удостоверение, по которому она получала эти деньги. Я говорю, удостоверения не было. Давали удостоверение только детям, а взрослым не давали. И говорят: идите в суд», — отмечает она.



В справке из архива Новгородской области, составленной в феврале 1945 года, уточняется, что «за период оккупации Болотского сельсовета Уторгошского района Новгородской области с 21 июля 1941 года по 23 февраля 1944 немецко-фашистскими захватчиками насильственным путем было угнано в немецкое рабство 323 человека мирных граждан». «Летом 1943 года немецкое командование стало насильно угонять советских жителей в немецкое рабство. Специальные карательные отряды окружали деревни, забирали жителей и под силой оружия насильственным путем угоняли в немецкое рабство», — говорится в документе. В списках угнанных значится «Антонова Ксенья Афанасьевна» 1926 года рождения, ее мать и трое братьев.



Деревня Болотско Фото: Светлана Никифорова Деревня Болотско Фото: Светлана Никифорова Деревня Болотско Фото: Светлана Никифорова

Уже у сотрудников отделения Пенсионного фонда возникли вопросы к разночтению написания имени, также в справке неверно указана дата рождения. Ксению Анатольевну ещё с девичьей фамилией омолодили на год. Эти неточности снова посоветовали исправить с помощью судебного процесса.

Кроме того, президентский указ предполагает, что на выплату в 50 тысяч рублей могут претендовать совершеннолетние узники нацистских лагерей, тюрем и гетто. А в справке Богдановой из архива ни одно из этих понятий не фигурирует. «Если человек находился в изгнании, это что, не заключение?» — рассуждает дочь Елена.



Со слов матери она рассказывает, что семью угнали в Латвию, родственников разбросали по разным хуторам. Младшие братья пасли скот, а Ксения Афанасьевна мыла полы и «подавала кофе». Сейчас Богданова получает пенсию в 25 тысяч рублей, у дочери с супругом пенсии складываются в 21 тысячу. «Мы живём в своём доме, у нас свой огород, мы сами здесь все выращиваем. Держим курей. Была лошадь, но мы её продали, потому что очень тяжело на неё косить. Я не из-за того, что нам нужны деньги... Хоть кто бы проведал, открытку прислал», — отмечает Елена.

В ответе омбудсмена Новгородской области Анатолия Бойцева уточняется, что президентская выплата полагается и тем, кто пребывал в «других местах принудительного содержания». К таким относятся: тюрьмы, лагеря, специализированные медицинские учреждения, а также «другие места, специально созданные фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны с целью принудительного содержания в них людей, аналогичные по тяжести условий содержания концлагерям, гетто, тюрьмам».



Справка Богдановой подтверждает угон, но не называет точный населённый пункт и, если можно так выразиться, «форму неволи», из-за чего этот документ не подходит к требованиям президентского указа. «Архивная справка не подтверждает пребывание Ксении Афанасьевны в концлагере, тюрьме и гетто, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Новгородской области. — Для того, чтобы помочь Ксении Афанасьевне установить право на выплату, отделением ПФР по Новгородской области проведена работа по поиску подтверждающих документов. Сделан запрос в региональное министерство труда и социальной защиты, проанализирована информация общественных организаций и федеральных органов, располагающих списками лиц, отнесенных к числу совершеннолетних узников фашизма, в том числе опубликованная в сети Интернет на общедоступных сайтах. Несмотря на предпринятые усилия, документы, подтверждающие нахождение Богдановой К. А. в нацистском концлагере, тюрьме и гетто не обнаружены».

Разобраться с юридическими тонкостями Ксении Афанасьевне помогает юрист Светлана Никифорова, у неё в Болотском жили предки до середины ХХ века. «Я готова помочь Ксении Афанасьевне защитить ее права в суде, но механически в условиях пандемии это сделать крайне затруднительно. Суды рассматривают только административные дела. Кроме того, вызвать нотариуса для заверения доверенности на представление интересов и собрать показания свидетельницы, которой 90 лет, невозможно! Нотариусы не осуществляют выезд. Как найти тюрьму, в которой содержалась Ксения Афанасьевна, тоже не представляю», — отметила она.

