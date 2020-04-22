Петербург получил от федерального центра почти 900 млн на выплаты малоимущим семьям
874 млн рублей выделено Санкт-Петербургу из федерального бюджета на ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми. Сам город даст вдвое больше.
Как сообщает администрация губернатора 22 апреля, федеральные деньги предназначены для софинансирования выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Общий объем финансирования составляет 2, 361 млрд. рублей.
Средства будут направлены тем семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года. Размер выплаты — половина этого минимума, в данном случае - 5588 рублей. Получить ее смогут 35 222 ребенка, производить перечисление планируется с 1 июня, при этом начисление относится к периоду с 1 января.
«Для назначения необходимо подать заявление в администрацию района по месту жительства по почте или в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, - говорится в сообщении. - Другие документы предоставлять не надо, они будут получены в рамках межведомственного электронного взаимодействия».
Напомним, соответствующий законопроект депутаты ЗакСа приняли 8 апреля.