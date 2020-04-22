Петербург получил от федерального центра почти 900 млн на выплаты малоимущим семьям

874 млн рублей выделено Санкт-Петербургу из федерального бюджета на ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми. Сам город даст вдвое больше.



Как сообщает администрация губернатора 22 апреля, федеральные деньги предназначены для софинансирования выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Общий объем финансирования составляет 2, 361 млрд. рублей.

Средства будут направлены тем семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года. Размер выплаты — половина этого минимума, в данном случае - 5588 рублей. Получить ее смогут 35 222 ребенка, производить перечисление планируется с 1 июня, при этом начисление относится к периоду с 1 января.