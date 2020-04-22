Приезжающих из Петербурга и Москвы в Кургане будут поголовно проверять на коронавирус

Власти Курганской области приняли решение тестировать на COVID-2019 и отправлять на карантин всех приезжающих из Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга.

«С 22 апреля все, кто приезжает поездами из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в Курган, сдают анализ на COVID-19 сразу по прибытии», — сообщается на сайте правительства региона.

Для быстрого тестирования прибывающих рядом с вокзалом Кургана региональный департамент здравоохранения и Роспотребнадзор развернут мобильный пункт. Директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина отметила, что сегодня утром было протестировано уже 26 пассажиров.