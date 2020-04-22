Приезжающих из Петербурга и Москвы в Кургане будут поголовно проверять на коронавирус
Власти Курганской области приняли решение тестировать на COVID-2019 и отправлять на карантин всех приезжающих из Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга.
«С 22 апреля все, кто приезжает поездами из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в Курган, сдают анализ на COVID-19 сразу по прибытии», — сообщается на сайте правительства региона.
Для быстрого тестирования прибывающих рядом с вокзалом Кургана региональный департамент здравоохранения и Роспотребнадзор развернут мобильный пункт. Директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина отметила, что сегодня утром было протестировано уже 26 пассажиров.
Местные власти напомнили, что приезжающие из двух столиц должны соблюдать режим самоизоляции сроком на 2 недели. Ранее подобные меры ввели и в других регионах.
В Курганской области выявлено всего 15 случаев коронавируса. В России зафиксировано уже 57999 заболевших.