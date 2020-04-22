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22.04.2020 12:14
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Приезжающих из Петербурга и Москвы в Кургане будут поголовно проверять на коронавирус

Власти Курганской области приняли решение тестировать на COVID-2019 и отправлять на карантин всех приезжающих из Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга.

«С 22 апреля все, кто приезжает поездами из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в Курган, сдают анализ на COVID-19 сразу по прибытии», — сообщается на сайте правительства региона.

Для быстрого тестирования прибывающих рядом с вокзалом Кургана региональный департамент здравоохранения и Роспотребнадзор развернут мобильный пункт. Директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина отметила, что сегодня утром было протестировано уже 26 пассажиров.

Местные власти напомнили, что приезжающие из двух столиц должны соблюдать режим самоизоляции сроком на 2 недели. Ранее подобные меры ввели и в других регионах.

В Курганской области выявлено всего 15 случаев коронавируса. В России зафиксировано уже 57999 заболевших.

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Комментарии (4)

Njura
Не хотели мы туда, а теперь тем более не поедем.
260659631
ну "Лариса Кокорина отметила, что сегодня утром было протестировано уже 26 пассажиров." думаю им было не очень смешно читать
ussr_5e4d4b41561db
смешно читать... интересно, что мы там забыли в этих захолустьях? туда и в прошлые года-то не особо ездили, и сейчас никто не собирается.... помпезные заметки ни о чём... городские ещё не совсем ку-ку, чтобы в село ехать, смотреть на развалины =))))
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