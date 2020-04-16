«Люди, приезжающие в Свердловскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы. Это значит, что после возвращения в Свердловскую область они должны самоизолироваться дома», — написал в своем Instagram 16 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Власти Свердловской и Челябинской областей решили ввести 2-недельную обязательную самоизоляцию для приезжающих из нескольких других регионов. Так они собираются бороться с распространением коронавируса.

По его словам, на решение повлияло то, что ранее приезжие «не считали нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми». Глава региона считает такое поведение «недопустимым».



Подобную меру приняли сегодня и в Челябинской области. «С 17 апреля граждане, прибывающие из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области воздушным и железнодорожным транспортом, обязаны обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Челябинской области режим изоляции по месту жительства (месту пребывания). При появлении первых респираторных симптомов — незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций», — цитирует заявление властей 74.ru.



Ранее обязательную самоизоляцию для приезжающих из других регионов ввели в ряде других регионов, например, в Амурской и Омской областях.



Напомним, что в Свердловской области уже 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в Челябинской области — 51.

