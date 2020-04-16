FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
73.71р80.67р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 10:30
0
Печать

Еще два региона ввели обязательную самоизоляцию для приезжающих из Петербурга и Москвы

Власти Свердловской и Челябинской областей решили ввести 2-недельную обязательную самоизоляцию для приезжающих из нескольких других регионов. Так они собираются бороться с распространением коронавируса.

«Люди, приезжающие в Свердловскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы. Это значит, что после возвращения в Свердловскую область они должны самоизолироваться дома», — написал в своем Instagram 16 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, на решение повлияло то, что ранее приезжие «не считали нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми». Глава региона считает такое поведение «недопустимым».

Подобную меру приняли сегодня и в Челябинской области. «С 17 апреля граждане, прибывающие из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области воздушным и железнодорожным транспортом, обязаны обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Челябинской области режим изоляции по месту жительства (месту пребывания). При появлении первых респираторных симптомов — незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций», — цитирует заявление властей 74.ru.

Ранее обязательную самоизоляцию для приезжающих из других регионов ввели в ряде других регионов, например, в Амурской и Омской областях.

Напомним, что в Свердловской области уже 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в Челябинской области — 51.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний