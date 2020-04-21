За прошедший понедельник, 20 апреля, в Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано 219 дорожных аварий. Это на 53 случая меньше, чем неделей ранее. Серьезных ДТП и пострадавших на петербургских дорогах также было меньше, чем в предыдущий понедельник, но без летального исхода тоже не обошлось.

Как сообщает 21 апреля Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, за 20 апреля в Петербурге произошло 179 ДТП, в пяти из которых были пострадавшие. Травмы получили четверо, все — взрослые. Один человек погиб у Володарского моста.

В четвертом часу дня у дома 6 по Ивановской улице автомобиль Volkswagen Polo врезался сзади в фуру. Водитель скончался на месте. Как стало известно «Фонтанке», за рулем «Фольксвагена» был 36-летний житель Дагестана. Водительских прав он был лишен в 2017 году по ст. 264, ч. 1, УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), а в 2015 году дважды привлекался по ст. 12.8, ч. 1, КоАП РФ за «пьяную» езду. Автомобиль же принадлежит 20-летней жительнице Петербурга. Freightliner принадлежит жителю Вологодской области. За рулем был 34-летний житель Мурманской области, работающий водителем. На мужчину был составлен административный материал по ст. 12.16, ч. 7 («Несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств в Петербурге»).

Вечером в Адмиралтейском районе Петербурга в ДТП пострадал мужчина на самокате. В больницу 35-летний петербуржец обратился самостоятельно. Мужчина рассказал, что в 19:30 на пересечении Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова его, двигавшегося на самокате, подрезал автомобиль. Медики оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное.

