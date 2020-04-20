FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
73.94р80.11р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 17:55
1
Печать

Водитель Volkswagen Polo догнал фуру на въезде на Володарский мост и погиб

Серьезное ДТП затруднило движение транспорта в Невском районе Петербурга днем 20 апреля. В районе Володарского моста погиб водитель.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в районе 15:44 у дома 6 по Ивановской улице автомобиль Volkswagen Polo въехал в попутный грузовик Freightliner с полуприцепом. В результате водитель «Фольксвагена», мужчина лет 30 на вид, скончался на месте.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария произошла на заезде на Володарский мост со стороны проспекта Обуховской Обороны. По их словам, сначала водителю еще оказывали первую медицинскую помощь.

«Там никто не летел, ехали 10–20 км в час, скорее всего, сознание потерял», — добавляет участник группы Александр.

Из-за ДТП движение на въезде на мост затруднено.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

4eJIoBeK
Молодец какой, не пристегнулся, все правильно сделал.
По району гуляю, у одной из 5 ти машин ремень водителя застегнут сразу, тоже кандитаты.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний