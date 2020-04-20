Водитель Volkswagen Polo догнал фуру на въезде на Володарский мост и погиб
Серьезное ДТП затруднило движение транспорта в Невском районе Петербурга днем 20 апреля. В районе Володарского моста погиб водитель.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в районе 15:44 у дома 6 по Ивановской улице автомобиль Volkswagen Polo въехал в попутный грузовик Freightliner с полуприцепом. В результате водитель «Фольксвагена», мужчина лет 30 на вид, скончался на месте.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария произошла на заезде на Володарский мост со стороны проспекта Обуховской Обороны. По их словам, сначала водителю еще оказывали первую медицинскую помощь.
«Там никто не летел, ехали 10–20 км в час, скорее всего, сознание потерял», — добавляет участник группы Александр.
Из-за ДТП движение на въезде на мост затруднено.