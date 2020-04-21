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21.04.2020 16:20
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Греф: Средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета

У государства нет ни причин, ни условий для изъятия, «заморозки» вкладов россиян или их принудительного перевода из одной валюты в другую. Средств достаточно, заверил в видеоинтервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Невозможно в принципе, потому что у государства есть два огромных ресурса. Первый ресурс — это Фонд национального благосостояния, которого сегодня хватит как минимум при нынешних ценах на нефть, при нынешней ситуации еще на несколько лет, не снижая размера нашего бюджета. Государство сможет выполнять при этих запасах все свои обязательства», — цитирует Грефа РИА Новости 21 апреля.

Как сообщалось ранее, Минфин в 2020 году направит на поддержку российской экономики около 2 трлн рублей из ФНБ.

Мировой кризис, по словам Грефа, будет затяжным, «точно не на год». Он предупредил, что пандемия изменит сложившиеся модели бизнеса и поведение покупателей.

«Всем нам нужно придумывать новые бизнес-модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и работоспособность крупных предприятий в тех условиях, которые могут продолжаться долгие месяцы», — предупредил председатель правления Сбербанка.

По его прогнозу, год Россия закончит с инфляцией на уровне около 3%.

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Комментарии (4)

Дмитрий Миленин
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мы не в статичном Мире живём
и должны понимать
что экономить ресурсы это часть программы в школе
Stargazer_5e4cc3b703773
Похоже, что все эти комментарии официальных лиц (хотя, лицами их сложно назвать) заранее были написаны на бумажках а-ля "всем нам нужно", "времени на раскачку нет", "средств хватит", "ситуация находится под контролем", "мы должны", "но я не исключаю" и подобные перлы, не несущие смысловой нагрузки. Потом всё это бросается в шапку, вытягивается наугад - и вуаля, авторитетное мнение идёт в печать.
dedmoroz_5e4d8827384c2
журналистам надо уточнить на ближайшей ВКС, где он удаленно стрижется;)))
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