Греф: Средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета
У государства нет ни причин, ни условий для изъятия, «заморозки» вкладов россиян или их принудительного перевода из одной валюты в другую. Средств достаточно, заверил в видеоинтервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Невозможно в принципе, потому что у государства есть два огромных ресурса. Первый ресурс — это Фонд национального благосостояния, которого сегодня хватит как минимум при нынешних ценах на нефть, при нынешней ситуации еще на несколько лет, не снижая размера нашего бюджета. Государство сможет выполнять при этих запасах все свои обязательства», — цитирует Грефа РИА Новости 21 апреля.
Как сообщалось ранее, Минфин в 2020 году направит на поддержку российской экономики около 2 трлн рублей из ФНБ.
Мировой кризис, по словам Грефа, будет затяжным, «точно не на год». Он предупредил, что пандемия изменит сложившиеся модели бизнеса и поведение покупателей.
«Всем нам нужно придумывать новые бизнес-модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и работоспособность крупных предприятий в тех условиях, которые могут продолжаться долгие месяцы», — предупредил председатель правления Сбербанка.
По его прогнозу, год Россия закончит с инфляцией на уровне около 3%.