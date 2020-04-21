«Газпром Арена» ждет от УЕФА 20 млн рублей компенсации за перенос Евро-2020

«Газпром Арена» намерена получить от Союза европейских ассоциаций (УЕФА) компенсацию убытков, которые понесла из-за переноса чемпионата Европы по футболу с 2020 года на 2021-й. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на директора стадиона Владимира Литвинова.

«Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме», — заявил Литвинов.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен будет пройти с 11 июня по 11 июля в 2021 году. Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб готов предоставить «Газпром Арену» под госпиталь для зараженных коронавирусом.