«Фонтанка» провела онлайн круглый стол «Недвижимость и ипотека онлайн. Реальность и будущее»

«Фонтанка.ру» вместе с порталом «ТТ Финанс» провела круглый стол «Недвижимость и ипотека онлайн. Реальность и будущее» в онлайн-формате.

Во время видеоконференции обсуждалась ситуация на рынке недвижимости в целом и перспективы развития онлайн-технологий продаж, активность ипотечных заемщиков и их запросы на предоставление ипотечных каникул, а также новая государственная программа субсидирования ставок, которая позволит банкам выдавать кредиты на покупку жилья под 6,5% годовых.



В дискуссии приняли участие генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, управляющая филиалом «Абсолют Банка» в Санкт-Петербурге Мария Батталова и генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. Заочно по темам беседы высказались также заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков и вице-президент - начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ВТБ Сергей Кульпин.