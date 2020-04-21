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21.04.2020 13:30
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«Фонтанка» провела онлайн круглый стол «Недвижимость и ипотека онлайн. Реальность и будущее»

«Фонтанка.ру» вместе с порталом «ТТ Финанс» провела круглый стол «Недвижимость и ипотека онлайн. Реальность и будущее» в онлайн-формате.

Во время видеоконференции обсуждалась ситуация на рынке недвижимости в целом и перспективы развития онлайн-технологий продаж, активность ипотечных заемщиков и их запросы на предоставление ипотечных каникул, а также новая государственная программа субсидирования ставок, которая позволит банкам выдавать кредиты на покупку жилья под 6,5% годовых.

В дискуссии приняли участие генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, управляющая филиалом «Абсолют Банка» в Санкт-Петербурге Мария Батталова и генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. Заочно по темам беседы высказались также заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков и вице-президент - начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ВТБ Сергей Кульпин.

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