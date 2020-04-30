Банки готовы предоставлять ставки даже ниже заявленной государством.



— Сбербанк принимает заявки на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых, в том числе дистанционно, — отметил Анатолий Локотков, — такая ставка доступна при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика.



— Прежде всего, новая программа госсубсидирования направлена на поддержку заемщиков, так как делает обслуживание ипотечного кредита более комфортным, — отметил Сергей Кульпин. — Ежемесячный платеж по ипотеке существенно меньше благодаря сниженной ставке. Поэтому граждане увереннее себя чувствуют и не отказываются от своих планов по покупке недвижимости. За первую неделю работы по программе выдачи в Петербурге составили более 170 млн рублей, и мы видим, что интерес клиентов растет. Это очень своевременное предложение, которое позитивно скажется на всем рынке.



Застройщики позитивно оценивают запуск новой программы, но подчеркивают, что всех проблем она не решит.



— Программа однозначно подстегнет спрос. Звонки начали поступать практически сразу после того, как президент озвучил запуск субсидирования. Пять наших банков-партнеров уже начали принимать заявки, и мы видим, что активность растет. Но не думаю, что будет ажиотажный спрос в связи с ипотекой под 6,5%. Не нужно забывать, что кто-то из наших потенциальных клиентов потерял работу, у кого-то сократили премиальную часть зарплаты, у кого-то родственники болеют, и они в принципе перестали рассматривать на ближайшие месяцы покупку недвижимости, — говорит Анжелика Альшаева. — У нас были клиенты, которые отказались даже от одобренной сельской ипотеки под 2,7% в силу жизненных обстоятельств. Это единичные, но показательные случаи.

