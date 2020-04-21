Средне-Невский судостроительный завод передал георгиевской больнице комбинезоны, маски и респираторы
Передача медицинских материалов врачам больницы Святого Великомученика Георгия в Петербурге состоялась 21 апреля. Помощь медикам оказал Средне-Невский судостроительный завод, который является одним из попечителей учреждения.
Как сообщает аппарат вице-губернатора Евгения Елина, коллективу больницы передали более пяти тысяч комбинезонов, респираторов и медицинских масок. По словам главврача Валерия Стрижелецкого, средствами индивидуальной защиты больница Святого Георгия будет обеспечена на весь период приема больных коронавирусом.
Напомним, на прошлой неделе медицинские изделия для больниц города закупил банк «Россия». Общая сумма превысила 700 млн рублей.
В России за сутки зафиксировано 5642 новых зараженных COVID-2019. Большая часть новых случаев приходится на Москву, где выявили 3083 заболевших. На второй строчке Московская область с 718. Замыкает тройку Петербург с 127 новыми случаями за сутки. Всего в городе заболевших 1973.