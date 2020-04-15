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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 14:48
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Банк «Россия» передал Петербургу медицинские материалы для борьбы с коронавирусом на 700 млн рублей

Банк «Россия» закупил медицинские материалы для медучреждений Санкт-Петербурга на сумму более 700 млн рублей. «Бесценный дар» принял 15 апреля лично губернатор Александр Беглов.

«Это оборудование ждут жители нашего города и больниц. Никто в мире не ожидал, что пандемия будет такого большого масштаба. Путин объявил до 30 апреля оплачиваемые нерабочие дни, что позволяет руководству города накопить достаточное количество материалов и средств. Ресурс пополнить очень сложно и, даже если есть деньги, невозможно купить на рынках России. Наши партнёры выделили не только более 700 млн рублей, но и нашли, закупили за рубежом и доставили в Петербург необходимое», — сказал Беглов.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», к Смольному подъехали пять фур, но часть груза уже привезли в Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева и Городскую клиническую больницу им. С.П. Боткина. Оборудование и расходные материалы помогут ускорить работу учёных НИИ гриппа, которые занимаются в том числе разработкой вакцины от COVID-19.

По словам исполняющего обязанности директора НИИ имени гриппа Дмитрия Лиознова, автоматизированные и современные приборы расширят диагностические возможности института и позволят работать быстрее и скорее давать результаты.

Глава больницы имени Боткина Гусев, в свою очередь, рассказал, что сейчас в его медучреждении 400 человек на стационаре, из них 215 с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Сегодня больница оснащена всем необходимым оборудованием, и у нас работают лучшие специалисты. Чтобы спасать наших пациентов, мы работаем 24/7, больных становится все больше, и это требует новых расходных материалов, оборудования», — отметил Гусев.

Медицинские материалы, привезённые в город 15 апреля, — это первая партия, ожидаются ещё несколько траншей.

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Комментарии (4)

iphonedimona
Нормально, пять фур для смольного, всем чиновникам хватит. И хорошая тема для шоу. Скажите, а Андрей Леонидович и Наиля чем нам помогли?
260850771
Нищий город. Сами не можем что-ли потратить 700 млн.?
260943181
Чиновникам так удобнее отчитаться об успехах...
Все стоят без масок, плотно друг к другу,
впрочем не жалко...
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