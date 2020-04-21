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В Петербурге коронавирус унес еще три жизни

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21.04.2020 12:20
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На Андреевском мосту легковая машина запрыгнула на ограждение, на съезде с ЗСД на КАД грузовик упал на отбойник

Несколько аварий, характерных для гололедицы при высокой влажности воздуха, произошло в Петербурге утром 21 апреля. Правда, сегодня ночью температура воздуха была плюсовой. Машины бились у воды и на дорожных сооружениях.

О массовом ДТП на Литейном мосту «Фонтанка» уже рассказывала. На Октябрьской набережной, 106, столкнулись, судя по видео в группе «ДТП и ЧП», тоже четыре автомобиля.

На Андреевском мосту через реку Лубью (Андреевская улица у пересечения с Красина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга) «Форд» оседлал ограждение, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Мостик узенький, поворот крутой. Видимо, при маневре слишком сильно на газ давил», — предполагает в комментариях подписчик группы Владимир. «В это время по мосту шла соседка-старушка на колонку за водой. Говорит, что чуть не померла от страха!» — рассказывает Людмила.

Похожим образом прилёг на отбойник грузовик на переходно-скоростной полосе съезда на КАД с ЗСД на севере Петербурга (ДТП на путепроводах тоже типичны для гололедицы, но сегодня это просто совпадение). На фотографиях «Мегаполиса» видно, что при опрокидывании из кузова самосвала высыпался песок.

Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: телеграм-канал «Мегаполис»

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 6 часов утра, проезду оно не мешает. Никто не пострадал, инспекторы ЗСД огородили место ДТП, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы». ГИБДД заканчивает оформление, на место прибыл грузовой эвакуатор, который скоро уберёт машину.

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