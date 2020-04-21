Несколько аварий, характерных для гололедицы при высокой влажности воздуха, произошло в Петербурге утром 21 апреля. Правда, сегодня ночью температура воздуха была плюсовой. Машины бились у воды и на дорожных сооружениях.



О массовом ДТП на Литейном мосту «Фонтанка» уже рассказывала. На Октябрьской набережной, 106, столкнулись, судя по видео в группе «ДТП и ЧП», тоже четыре автомобиля.