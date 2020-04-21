На Андреевском мосту легковая машина запрыгнула на ограждение, на съезде с ЗСД на КАД грузовик упал на отбойник
Несколько аварий, характерных для гололедицы при высокой влажности воздуха, произошло в Петербурге утром 21 апреля. Правда, сегодня ночью температура воздуха была плюсовой. Машины бились у воды и на дорожных сооружениях.
О массовом ДТП на Литейном мосту «Фонтанка» уже рассказывала. На Октябрьской набережной, 106, столкнулись, судя по видео в группе «ДТП и ЧП», тоже четыре автомобиля.
На Андреевском мосту через реку Лубью (Андреевская улица у пересечения с Красина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга) «Форд» оседлал ограждение, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
«Мостик узенький, поворот крутой. Видимо, при маневре слишком сильно на газ давил», — предполагает в комментариях подписчик группы Владимир. «В это время по мосту шла соседка-старушка на колонку за водой. Говорит, что чуть не померла от страха!» — рассказывает Людмила.
Похожим образом прилёг на отбойник грузовик на переходно-скоростной полосе съезда на КАД с ЗСД на севере Петербурга (ДТП на путепроводах тоже типичны для гололедицы, но сегодня это просто совпадение). На фотографиях «Мегаполиса» видно, что при опрокидывании из кузова самосвала высыпался песок.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 6 часов утра, проезду оно не мешает. Никто не пострадал, инспекторы ЗСД огородили место ДТП, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы». ГИБДД заканчивает оформление, на место прибыл грузовой эвакуатор, который скоро уберёт машину.