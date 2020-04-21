Инженер «Аэрофлота» пожаловался на знакомого, взявшего из гаража его внедорожник
Полиция задержала 28-летнего петербуржца по подозрению в угоне внедорожника. Указал на него владелец автомобиля.
Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 21 апреля, в минувшие выходные об угоне автомобиля Suzuki Jimny стоимостью 450 тысяч рублей заявил 53-летний житель Фрунзенского района. По его словам, машина пропала из арендуемого гаража на Балканской улице. Подозрение пало на молодого знакомого, которого через два дня задержали и изобличили в содеянном.
Возбуждено уголовное дело 158 статье УК РФ (кража).
По данным «Фонтанки», заявителем и владельцем серого японского внедорожника Suzuki Jimny является ведущий инженер авиакомпании «Аэрофлот».