FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +6
74.67р81.10р
СРОЧНО

В Петербурге коронавирус унес еще три жизни

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 10:17
0
Печать

Инженер «Аэрофлота» пожаловался на знакомого, взявшего из гаража его внедорожник

Полиция задержала 28-летнего петербуржца по подозрению в угоне внедорожника. Указал на него владелец автомобиля.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 21 апреля, в минувшие выходные об угоне автомобиля Suzuki Jimny стоимостью 450 тысяч рублей заявил 53-летний житель Фрунзенского района. По его словам, машина пропала из арендуемого гаража на Балканской улице. Подозрение пало на молодого знакомого, которого через два дня задержали и изобличили в содеянном.

Возбуждено уголовное дело 158 статье УК РФ (кража).

По данным «Фонтанки», заявителем и владельцем серого японского внедорожника Suzuki Jimny является ведущий инженер авиакомпании «Аэрофлот».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний