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Минобороны признало вспышку коронавируса во ВМедА

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21.04.2020 07:33
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Скворцова не исключила версию, что коронавирус имеет искусственное происхождение

Версию об искусственном происхождении коронавируса COVID-19 не исключает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Об этом она заявила в программе «Познер».

«Исключить нельзя ни одну, ни другую версию», - цитирует Скворцову 21 апреля «Интерфакс».

Глава ФМБА отметила, что вопрос происхождения коронавируса требует тщательного изучения, поскольку он на 94 процента похож на вирус SARS, но есть и «достаточно большое количество фрагментов, его отличающих, в том числе находятся фрагменты ретровирусов и ВИЧ».

По данным на 20 апреля, в России было зарегистрировано 47,1 тысячи зараженных COVID-19.

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Комментарии (9)

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Sergei-2020
Ну да.... А арбидол, ингаверин, кагоцел - это панацея от всех вирусов.... Обычное шоу уродов во главе со "сказочным".
sektor7
Нормальный министр. Как политик уклончиво-обтекаемо ответила, нельзя исключать ни одну из версий.
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