Скворцова не исключила версию, что коронавирус имеет искусственное происхождение

Версию об искусственном происхождении коронавируса COVID-19 не исключает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Об этом она заявила в программе «Познер».



«Исключить нельзя ни одну, ни другую версию», - цитирует Скворцову 21 апреля «Интерфакс».



Глава ФМБА отметила, что вопрос происхождения коронавируса требует тщательного изучения, поскольку он на 94 процента похож на вирус SARS, но есть и «достаточно большое количество фрагментов, его отличающих, в том числе находятся фрагменты ретровирусов и ВИЧ».

