Тест-системы для определения коронавируса у домашних питомцев выпустят в России

Около десяти тысяч тест-систем на COVID-19 для питомцев выпустят в России в ближайшее время. Об этом 20 апреля сообщил в эфире Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом ветеринар, заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.



«На основе разработанной методики (российская методика определения инфицированности COVID-19 у животных-компаньонов. — Ред.) будут произведены тест-системы, порядка 10 тысяч. Будет проведено исследование биологического материала», — сказал Савенков.

