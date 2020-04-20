Тест-системы для определения коронавируса у домашних питомцев выпустят в России
Около десяти тысяч тест-систем на COVID-19 для питомцев выпустят в России в ближайшее время. Об этом 20 апреля сообщил в эфире Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом ветеринар, заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.
«На основе разработанной методики (российская методика определения инфицированности COVID-19 у животных-компаньонов. — Ред.) будут произведены тест-системы, порядка 10 тысяч. Будет проведено исследование биологического материала», — сказал Савенков.
Он уточнил, что исследования будут проводиться по всей стране.
О том, что Covid-19 передается животным, ранее выяснили, например, в зоопарке Бронкса. Там коронавирусом после заражения смотрителя заболел тигр.