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20.04.2020 18:23
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Тест-системы для определения коронавируса у домашних питомцев выпустят в России

Около десяти тысяч тест-систем на COVID-19 для питомцев выпустят в России в ближайшее время. Об этом 20 апреля сообщил в эфире Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом ветеринар, заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

«На основе разработанной методики (российская методика определения инфицированности COVID-19 у животных-компаньонов. — Ред.) будут произведены тест-системы, порядка 10 тысяч. Будет проведено исследование биологического материала», — сказал Савенков.

Он уточнил, что исследования будут проводиться по всей стране.

О том, что Covid-19 передается животным, ранее выяснили, например, в зоопарке Бронкса. Там коронавирусом после заражения смотрителя заболел тигр.

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Комментарии (3)

169944822
Какая прекрасная новость! А для людей-то перед этим выпустят или уже, может, выпустили, а мы не заметили?
Dimitry Antonov
А когда выпустят подобные тест-системы для воробьёв и голубей?
Да, ещё. Меня, как рыболова, интересует подобное и для рыбы.
Когда ждать? Лето уже скоро.
Stiff_21
Я коту сейчас показал эту новость, и кот посылает их на йух, всех скопом.
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