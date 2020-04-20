«Вводите ЧС. Отменяйте платежи по кредитам и КУ [коммунальным услугам]. Мы посидим дома. А то жрать скоро всем будет нечего!», — коротко объединил большую часть мнений с площадей неизвестный комментатор из Кудрово. Другие просто коротко пишут «ЧС!» или просят поддержки от государства.

Петербург присоединился к онлайн-митингу в «Яндекс.Картах» — на интерактивной карте напротив здания городского правительства и на Дворцовой площади 20 апреля появились десятки комментариев различного содержания.

Впрочем, недовольство народ выражает не только на главной площади Петербурга, но и по всему городу. На Якорной улице аноним предположил, что последние деньги забрали печенеги. С другой стороны Смольного прямо из Невы подает голос «корюшка». Люди также высказывают недовольство дистанционным образованием, ценами на ЗСД и бензин. Другие честно признаются: «Пока все хотят ЧС, я хочу пиццы». Отдельный блок комментаторов — те, кто ругает «Яндекс» за модерацию мнений и удаление высказываний.



Схожие онлайн-акции с аналогичными же требованиями проходят во многих крупных городах: Москве, Ростове-на-Дону, Красноярске, Калининграде и других.



«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

