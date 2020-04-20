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20.04.2020 17:40
18
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«Доколе?» На Дворцовой площади и у Смольного проходит онлайн-собрание с требованием ввести ЧС и вопросами про еду

Петербург присоединился к онлайн-митингу в «Яндекс.Картах» — на интерактивной карте напротив здания городского правительства и на Дворцовой площади 20 апреля появились десятки комментариев различного содержания.

«Вводите ЧС. Отменяйте платежи по кредитам и КУ [коммунальным услугам]. Мы посидим дома. А то жрать скоро всем будет нечего!», — коротко объединил большую часть мнений с площадей неизвестный комментатор из Кудрово. Другие просто коротко пишут «ЧС!» или просят поддержки от государства.

Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
Фото: Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»

Впрочем, недовольство народ выражает не только на главной площади Петербурга, но и по всему городу. На Якорной улице аноним предположил, что последние деньги забрали печенеги. С другой стороны Смольного прямо из Невы подает голос «корюшка». Люди также высказывают недовольство дистанционным образованием, ценами на ЗСД и бензин. Другие честно признаются: «Пока все хотят ЧС, я хочу пиццы». Отдельный блок комментаторов — те, кто ругает «Яндекс» за модерацию мнений и удаление высказываний.

Схожие онлайн-акции с аналогичными же требованиями проходят во многих крупных городах: Москве, Ростове-на-Дону, Красноярске, Калининграде и других.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (18)

Djnyana
ты.. имеешь Право на.. Путине жениться, но.. не имешь Права Мне заказать лишь.. Пиццу! )
Djnyana
Эй, друк мой, Путин, ты савсем застрял, ты что там делаешь, Ты - маргинал? )
Djnyana
Нет ни одной причины входить в ЧС для населения России! Но.. - Куклы во Власти России, - не Любят на себя пародий.., от пародий они готовы.. - Прятаться!) Что - забавно выглядит, но не для Народа России.., Грустно! Пора бы уже - Выбираться.. из Бункера! )
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