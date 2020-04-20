Пасха закончилась уголовными делами для «РПЦ на Украине»
Полиция Украины открыла пять уголовных производств и выписала пять административных протоколов за нарушения карантинных ограничений на Пасху. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.
Советник Арсена Авакова уточнил, что все дела открыты в отношении «РПЦ на Украине», то есть Украинской православной церкви Московского патриархата.
Полиция город Днепра отчиталась о первом уголовном деле ещё в субботу, 18 апреля, когда им поступило сообщение «о скоплении людей внутри Свято-Троицкого кафедрального собора на площади Троицкой». Уточнялось, что дело расследуется по статье по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений» (максимальная санкция — ограничение свободы на срок до трёх лет).
«При мониторинге соцсетей они нашли архивную видеозапись пасхального богослужения, на которой зафиксировано, как священнослужитель в середине собора причащает прихожан с одной ложечки», — уточняет «Интерфакс» и напоминает, что накануне Пасхи мэр Днепра Борис Филатов предупредил духовенство города о серьезных последствиях в случае нарушения карантина в праздничный день.
Однако на следующий день заместитель начальника полиции Днепра Владимир Богонис заявил, что во время пасхальных богослужений в Днепропетровской области нарушений карантинного законодательства не выявлено.
Но в тот же день глава Нацполиции Украины Игорь Клименко отчитался, что во время богослужений были зафиксированы четыре нарушения карантина в Донецкой области, а в Днепропетровской и Запорожской — по два. В Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях МВД Украины выявило по одному нарушению.