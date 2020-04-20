Полиция Украины открыла пять уголовных производств и выписала пять административных протоколов за нарушения карантинных ограничений на Пасху. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.



Советник Арсена Авакова уточнил, что все дела открыты в отношении «РПЦ на Украине», то есть Украинской православной церкви Московского патриархата.

Полиция город Днепра отчиталась о первом уголовном деле ещё в субботу, 18 апреля, когда им поступило сообщение «о скоплении людей внутри Свято-Троицкого кафедрального собора на площади Троицкой». Уточнялось, что дело расследуется по статье по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений» (максимальная санкция — ограничение свободы на срок до трёх лет).