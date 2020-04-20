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20.04.2020 13:18
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«Регионы должны быть максимально готовы». Мишустин раскритиковал субъекты РФ за неактивное использование средств

Премьер-министр России обратился к субъектам Федерации, призвав активнее готовиться к распространению коронавирусной инфекции.

«Мы выделяем регионам очень серьезные средства. И делаем это на основании тех расчетов, что дают нам сами регионы. Эти средства должны использоваться максимально эффективно. <...> Однако в ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша. Во многих субъектах, по данным казначейства, кассовое исполнение ниже 10 %», — заявил 20 апреля Михаил Мишустин во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

В качестве примера он привел Тверскую и Новгородскую области, Республику Саха, Камчатский край и другие регионы. Глава кабинета министров намерен обсудить с губернаторами готовность к оказанию помощи коронавирусным больным. «Регионы должны быть максимально готовы», — резюмировал премьер.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин призвал губернаторов действовать «активнее и быстрее» для борьбы с коронавирусом. Российское правительство выделило дополнительно 32 миллиарда 408 миллионов рублей на оснащение больничными койками региональных больниц.

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Комментарии (8)

DrDick
Если денег выделено достаточно, то почему в аптеках до сих пор масок нет?
Danik
Переводы в оффшоры затруднены. Вот и не разогнать деньги по карманам. Опять трудности коммуникации с любимыми испаниями, италиями, флоридами и лондонами создают проблемы по выводу денег из страны. Воровать приучены, работать не умеют!
Djnyana
Субъекты РФ, сейчас, наверное, похожи на ребёнка, которому родители "по-запарке", вместо денег на мороженое, дали деньги на.. квартиру. Ребёнок в.. прострации, фрустрации, прокрастинации.. Сколько же это.. Мороженнн-ого?!?.. )
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