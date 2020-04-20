«Регионы должны быть максимально готовы». Мишустин раскритиковал субъекты РФ за неактивное использование средств

«Мы выделяем регионам очень серьезные средства. И делаем это на основании тех расчетов, что дают нам сами регионы. Эти средства должны использоваться максимально эффективно. <...> Однако в ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша. Во многих субъектах, по данным казначейства, кассовое исполнение ниже 10 % », — заявил 20 апреля Михаил Мишустин во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

В качестве примера он привел Тверскую и Новгородскую области, Республику Саха, Камчатский край и другие регионы. Глава кабинета министров намерен обсудить с губернаторами готовность к оказанию помощи коронавирусным больным. «Регионы должны быть максимально готовы», — резюмировал премьер.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин призвал губернаторов действовать «активнее и быстрее» для борьбы с коронавирусом. Российское правительство выделило дополнительно 32 миллиарда 408 миллионов рублей на оснащение больничными койками региональных больниц.