Регионам выделили 32 млрд рублей на больничные койки для инфицированных коронавирусом
Российское правительство поручило выделить дополнительно 32 миллиарда 408 миллионов рублей на оснащение больничными койками региональных больниц.
«По распоряжению Правительства России Минфин перечислил регионам дополнительно 32 млрд 408 млн рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом», — сообщается 18 апреля на сайте кабинета министров.
В документе говорится, что эти средства пойдут на оснащение «модернизируемого коечного фонда» для больниц и обеспечение медучреждений кислородом. Кроме того, на эти деньги будут закуплены средства индивидуальной защиты для врачей.
Президент Владимир Путин поставил задачу развернуть в регионах 95 тысяч специализированных коек для помощи заболевшим COVID-2019. 17 апреля было готово 72% от нужного количества мест. Министерство обороны также пообещало предоставить 7,5 тысячи коек для больных коронавирусом.