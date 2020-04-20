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20.04.2020 12:31
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Петербургский завод «Хёндэ» работает в ближайшие 5 дней, а как дальше — сообщит позднее

На этой неделе, с 20 по 24 апреля, петербургский завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует работать в одну производственную смену, сообщает пресс-служба предприятия.

Ежедневно завод компании Hyundai Motor панирует выпускать 360 автомобилей для российского рынка и для экспорта, отмечается в сообщении. Большая часть сотрудников офиса трудится удалённо. О последующем графике компания проинформирует позднее.

Напомним, после перерыва, объявленного в конце марта, завод вернулся к работе 13 апреля. На прошлой неделе сотрудники выходили также в одну сокращённую производственную смену. Завод разработал комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса (санитарный режим, личная гигиена сотрудников и пр.), и продолжит тщательно выполнять их.

Эксклюзивный дистрибьютор автомобилей марки Hyundai на территории России OOO «Хендэ Мотор СНГ» создано в 2007 году. В 2010 году Hyundai Motor открыла в Санкт-Петербурге завод полного цикла, выпускающий модели Hyundai и KIA Rio.

Фото: OOO «Хендэ Мотор СНГ»

Как сообщалось ранее, после простоя в начале апреля к работе вернулись многие российские автозаводы. Минпромторг 8 апреля рекомендовал регионам разрешить продажу машин в дилерских центрах.

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