В России провели больше двух миллионов тестов на коронавирус

В России проведено больше двух миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 135 тысяч человек, у которых подозревают COVID-19.



Статистику 20 апреля приводит ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Сообщается, что за 19 апреля специалисты взяли анализы у 103 тысяч россиян.

Глава Минздрава страны Михаил Мурашко заявил в понедельник, что считает эффективными меры по изоляции населения: это помогает сдерживать распространение вируса.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая заражения. Выздоровел 3 291 человек, 361 пациент умер. В мире количество случаев достигло 2,4 миллиона. При этом за последние сутки прирост заболевших и смертность снизились в некоторых странах-лидерах по сложности обстановки. В частности, речь идёт об Италии и Испании. Южная Корея, пережившая бум заболеваемости ещё зимой 2020 года, готовится ослаблять ограничения, введённые из-за коронавируса нового типа.