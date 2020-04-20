ДТП на КАД среди ограждений: легковая машина загорелась, грузовая опрокинулась
Пробки образовались утром 20 апреля на севере КАД в оба направления из-за серьёзного ДТП.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительным данным, около 9:15 на 20-м километре внутреннего кольца, между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, столкнулись легковой автомобиль и грузовая «Газель», двигавшиеся в попутном направлении. Одна машина загорелась, вторая опрокинулась. По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», легковушку автомобилисты тушат своими силами.
«Предварительно имеется информация об одном пострадавшем. Информация о ДТП передана в МЧС и ГИБДД, — отмечают в Упрдоре. — Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет».
ДТП произошло в зоне ограничения движения, где всегда плотно: из-за реконструкции дороги там перекрыто одно кольцо, по другому осуществляется движение в обе стороны. Сейчас, по данным «Яндекса», пробка на внутреннем кольце превышает 8 километров, на внешнем она чуть меньше 4 километров.