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20.04.2020 09:54
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ДТП на КАД среди ограждений: легковая машина загорелась, грузовая опрокинулась

Пробки образовались утром 20 апреля на севере КАД в оба направления из-за серьёзного ДТП.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительным данным, около 9:15 на 20-м километре внутреннего кольца, между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, столкнулись легковой автомобиль и грузовая «Газель», двигавшиеся в попутном направлении. Одна машина загорелась, вторая опрокинулась. По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», легковушку автомобилисты тушат своими силами.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Предварительно имеется информация об одном пострадавшем. Информация о ДТП передана в МЧС и ГИБДД, — отмечают в Упрдоре. — Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет».

ДТП произошло в зоне ограничения движения, где всегда плотно: из-за реконструкции дороги там перекрыто одно кольцо, по другому осуществляется движение в обе стороны. Сейчас, по данным «Яндекса», пробка на внутреннем кольце превышает 8 километров, на внешнем она чуть меньше 4 километров.

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