Полицейские в Панаме вышли на улицы, чтобы повеселить сидящих на карантине людей, после того как в небольшом государстве в Центральной Америке выявили более 4000 случаев заболевания COVID-2019. Стражи правопорядка в форме и защитных масках спели как местные песни, так и хит Queen — We are the champions. Граждане, которым приходится сидеть дома, вышли на балконы и приветствовали полицейских, а некоторые даже подпевали.