Полицейские по всему миру танцуют и поют, чтобы хоть как-то развлечь людей, которые вынуждены самоизолироваться во время пандемии COVID-2019. «Фонтанка» сделала подборку от Панамы до Финляндии.

Полиция с народом. Как полицейские в разных странах поднимают настроение согражданам во время карантина

Фото: скриншот видео / YouTube

Полицейские в Панаме вышли на улицы, чтобы повеселить сидящих на карантине людей, после того как в небольшом государстве в Центральной Америке выявили более 4000 случаев заболевания COVID-2019. Стражи правопорядка в форме и защитных масках спели как местные песни, так и хит Queen — We are the champions. Граждане, которым приходится сидеть дома, вышли на балконы и приветствовали полицейских, а некоторые даже подпевали.

Вирусным стал танец полицейских из маленького польского города Новы-Двур-Гданьский на севере страны. СМИ сообщили, что первоначально они приехали проверить, сидят ли дети на карантине, однако в итоге решили немного развеселить их, станцевав под Village People — YMCA. В республике зафиксировали 8379 случаев COVID-2019.

Индийские полицейские, которые прославились своими жесткими методами по разгону не соблюдающих самоизоляцию, показали, что они готовы и поддержать сограждан. Патруль в штате Нагаленд спел для людей евангельские гимны прямо на улице.

Свое умение петь показали и полицейские в Калькутте. В Индии подтверждено уже 14 378 случаев коронавируса.

В Британии полицейский зачитал рэп прямо через громкоговоритель в служебной машине. В своем обращении он напомнил о важности оставаться дома во время пандемии. В королевстве уже 108 692 больных коронавирусом.

Не осталась в стороне и финская полиция из Оулу, записав целый клип. В нем старший констебль Петрус Шродерус гуляет по опустевшему из-за режима самоизоляции городу и поет финскую версию песни «Я люблю тебя, жизнь». «Полиция желает каждому держаться в повседневной жизни и продолжает рекомендовать оставаться дома и избегать тесных контактов» — так было подписано видео на YouTube. В Финляндии выявили уже 3489 больных коронавирусом.

Решили поддержать сограждан полицейские в Испании, одной из самых пострадавших от COVID-2019 стран мира. Полицейские на Майорке ходят по домам, играют музыку и поют жителям, которые из-за карантина не могут никуда выходить. В Испании подтверждено уже 190 859 случаев коронавируса.