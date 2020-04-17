«Полиция желает каждому держаться в повседневной жизни и продолжает рекомендовать оставаться дома и избегать тесных контактов», - подписал ролик департамент полиции Оулу.

Полицейский департамент финского региона Оулу выложил видео с исполнением финской версии советской песни 50-х «Я люблю тебя, жизнь». Так стражи порядка решили поддержать моральный дух сограждан во времена пандемии коронавируса.

В Финляндии песня «Я люблю тебя, жизнь» обрела популярность ещё в 1963 году, когда её перевод на финский, сделанный Паули Салоненом, исполнил Кауко Кяюхкё. Финноязычная версия, записанная эстонским певцом Георгом Отсом, который исполнил её за год до этого, не получила такой же популярности, что и у Кяюхкё. Сингл стал «золотым» в 1972 году, а в 2018 году он по-прежнему был 16-м среди самых продаваемых песен Финляндии с объемом продаж в 30 тыс. экземпляров. Позже его много раз перепевали.

По данным из открытых источников, именно эту песню спел Марти Ахтисаари (лауреат Нобелевской премии мира - 2008) после того, как победил президентских выборах Финляндии в 1994 году.

Стоит отметить, что полиция Оулу и раньше радовала народ своими музыкальными видео. Cтарший констебль Петрус Шродерус, например,уже поздравлял таким образом граждан с рождеством.