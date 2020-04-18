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18.04.2020 11:40
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Петербург по индексу самоизоляции держится лучше других городов, но уступает Москве

Индекс самоизоляции в Петербурге к 11 часам 18 апреля показывает 3,7, что значит «на улице много людей». Москва справляется лучше.

Показатель столицы составляет 4, что является нижней планкой для попадания в зеленую зону пустых улиц. Это лучший показатель в России, помогли электронные пропуска.

При этом 3,7 Петербурга — это лучше, чем у большинства городов, где высчитывается индекс. Так, в Воронеже этот показатель — 3,5, в Волгограде — 3,1, в Омске — 3, а в Хабаровске — 2,8.

Напомним, что 18 апреля общее число заболевших COVID-2019 в Петербурге превысило 1600.

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