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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 21:47
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"Тесты ни к черту, так что не парьтесь". Лукашенко сказал белорусам, что думает по поводу российских способов выявления коронавируса

Президент Белоруссии 17 апреля весьма оптимистично высказался о проблеме пандемии и призвал строителей первой в стране атомной электростанции не слишком доверять российским системам тестирования коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла недавно на объекте.

Слова Алексадра Лукашенко, сказанные по этому поводу на встрече с работниками стеклозавода в Лидском районе республики приводит белорусский телеканал СТВ.

"Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты – ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами – все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусный. Поэтому не парьтесь особенно по поводу этой болезни, слишком много неизвестного – новый вирус, слишком много ошибок", - заявил соотечественникам лидер союзной страны..

Коронавирусная инфекция была обнаружена у 15 граждан РФ, которые прибыли в Островец (Гродненская область) на строительство Белорусской АЭС, они были госпитализированы. Госкорпорация "Росатом" уточнила, что это были специалисты из трех субподрядных организаций её инжинирингового дивизиона.

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Комментарии (15)

SERGEY111
Батоно бессмертный .
260965761
вот такие рашн тесты закупаются на миллиарды у компаний чинуш
***_555
Борзеет бацька.
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