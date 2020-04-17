"Тесты ни к черту, так что не парьтесь". Лукашенко сказал белорусам, что думает по поводу российских способов выявления коронавируса

Президент Белоруссии 17 апреля весьма оптимистично высказался о проблеме пандемии и призвал строителей первой в стране атомной электростанции не слишком доверять российским системам тестирования коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла недавно на объекте.

Слова Алексадра Лукашенко, сказанные по этому поводу на встрече с работниками стеклозавода в Лидском районе республики приводит белорусский телеканал СТВ.

"Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты – ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами – все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусный. Поэтому не парьтесь особенно по поводу этой болезни, слишком много неизвестного – новый вирус, слишком много ошибок", - заявил соотечественникам лидер союзной страны..