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17.04.2020 20:23
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ООН: В Африке от пандемии коронавируса могут погибнуть до 3,3 млн человек

Африка особо уязвима в условиях пандемии COVID-19 из-за бедности населения, перенаселенности городов и серьезных проблем в системах здравоохранения. В худшем случае от нового коронавируса на континенте могут погибнуть 3,3 млн человек, подсчитали в ООН.

Как сообщает 17 апреля «Интерфакс», в докладе Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН) говорится, что наиболее оптимистичный прогноз для Африки - 300 тысяч жертв пандемии. Даже если все будут соблюдать рекомендации ВОЗ и социальную дистанцию, число заражений всё равно может достичь 122 млн случаев. При наиболее плохом развитии ситуации инфицированы будут до 1,2 млрд из 1,3 млрд населения, около 3,3 млн из них могут скончаться.

При оптимистичном сценарии для тестов, средств защиты и лечения, понадобится 44 млрд долларов, при пессимистичном - в десять раз больше: 446 млрд.

По данным африканских СМИ, по состоянию на пятницу на континенте диагностировано 18 441 случаев заражения COVID-19, 966 человек с коронавирусом скончались. Между тем 4344 заболевших выздоровели.

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Комментарии (3)

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krasnonosov
Пусть перестают есть соплеменников сырыми и начинают их варить, хотя бы или жарить на кострах я не знаю Хотя бы так..
Pilat
Ожидаемо.
А учитывая местные традиции, я думаю так оно и будет.
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