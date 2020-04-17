ООН: В Африке от пандемии коронавируса могут погибнуть до 3,3 млн человек

Африка особо уязвима в условиях пандемии COVID-19 из-за бедности населения, перенаселенности городов и серьезных проблем в системах здравоохранения. В худшем случае от нового коронавируса на континенте могут погибнуть 3,3 млн человек, подсчитали в ООН.



Как сообщает 17 апреля «Интерфакс», в докладе Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН) говорится, что наиболее оптимистичный прогноз для Африки - 300 тысяч жертв пандемии. Даже если все будут соблюдать рекомендации ВОЗ и социальную дистанцию, число заражений всё равно может достичь 122 млн случаев. При наиболее плохом развитии ситуации инфицированы будут до 1,2 млрд из 1,3 млрд населения, около 3,3 млн из них могут скончаться.