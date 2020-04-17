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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

17.04.2020 08:00
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ВВП Китая из-за коронавируса рухнул почти на 7% впервые за 43 года

ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года. Это стало первым сокращением показателя с 1976 года, пишет 17 апреля South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.

По данным издания, особенно пострадали промышленный сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал. Розничные продажи сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года, а инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%.

Китай стал эпицентром вспышки новой коронавирусной инфекции, которая начала распространяться из города Ухань в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.

В стране с начала пандемии выявлено 85 тысяч случаев заражения, умерли 4632 человека. По этому показателю страна занимает седьмое место в мире.

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Комментарии (3)

VotONOkak
Для Китая и для Америки эта корона, как пчих- чихнули и пошли дальше, не заметив!! А умирающей,разворованной экономике нашей страны - очень это коснётся...
abzads
Да-да, всё только из-за коронавируса проклятого! Совокупный долг в размере 300% ВВП не при чём! Ну да, долг действительно не при чём, это только показатель. Показатель того, как развивается экономика, и долг в 300% ВВП показывает, что экономика развивается в сторону краха.
Pilat
И что?
Это ведь совершенно не имеет никакого отношения к реальному уровню жизни.
Вот если бы дали новость, сколько компаний у них за время коронавируса разорились и не смогли возобновить работу, это был бы показатель.
Но сдается мне, что если кто у них и не возобновил работу, так это тур бизнес. И то потому что границы закрыты.
Ни какого реального ущерба экономики у них нет, да и быть не может.
На чём остановились, с того и продолжили.
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