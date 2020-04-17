ВВП Китая из-за коронавируса рухнул почти на 7% впервые за 43 года
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года. Это стало первым сокращением показателя с 1976 года, пишет 17 апреля South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
По данным издания, особенно пострадали промышленный сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал. Розничные продажи сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года, а инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%.
Китай стал эпицентром вспышки новой коронавирусной инфекции, которая начала распространяться из города Ухань в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.
В стране с начала пандемии выявлено 85 тысяч случаев заражения, умерли 4632 человека. По этому показателю страна занимает седьмое место в мире.