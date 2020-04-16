Подполковник ГИБДД задержан за стремление пропускать большегрузы в Ленобласти. Но не за взятку, а наоборот
Управление собственной безопасности полицейского главка встретило коллегу в здании ГИБДД Петербурга. Ему вменяют дачу взятки за решение вопроса с грузовыми автомашинами на областным трассах, которые двигаются в нарушение регламентов.
Как сообщает 47news, около 17 часов, 16 апреля сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали командира первого батальона ГИБДД, подполковника полиции Константина Корого. Это произошло в здании, где дислоцируется третий батальон ГИБДД Петербурга, на Салова, 66. Сама встреча случилась после того, как подполковник передал своему знакомому 200 тысяч рублей. Понятно, что принявший деньги человек был вооружен записывающим устройством.
По данным «Фонтанки», деньги предназначались за покровительство грузовых машин на дорогах Ленинградской области. Заметим, что, судя по всему, место встречи подполковника Корого с петербуржцем, заранее договорившимся с оперативниками УСБ, выбрано неслучайно. Не секрет, что третий батальон ГИБДД осуществляет контроль за частью областных трасс и КАД с ЗСД.
Заметим, что ранее 47news публиковал подробные материалы о системе поборов именно на этих направлениях, связанных с проходом большегрузов.
По данным «Фонтанки», Следственный комитет Петербурга в ночь на 17 апреля возбудит уголовное дело по статье 291 УК РФ – «Дача взятки».