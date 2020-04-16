Подполковник ГИБДД задержан за стремление пропускать большегрузы в Ленобласти. Но не за взятку, а наоборот

Управление собственной безопасности полицейского главка встретило коллегу в здании ГИБДД Петербурга. Ему вменяют дачу взятки за решение вопроса с грузовыми автомашинами на областным трассах, которые двигаются в нарушение регламентов.



Как сообщает 47news, около 17 часов, 16 апреля сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали командира первого батальона ГИБДД, подполковника полиции Константина Корого. Это произошло в здании, где дислоцируется третий батальон ГИБДД Петербурга, на Салова, 66. Сама встреча случилась после того, как подполковник передал своему знакомому 200 тысяч рублей. Понятно, что принявший деньги человек был вооружен записывающим устройством.

