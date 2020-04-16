Минтруд назвал количество оформленных сертификатов на маткапитал в Сети
Автоматическое оформление сертификатов на маткапитал началось 15 апреля, сертификат получили почти 1500 семей, сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты со ссылкой на заявление его главы АнтонаКотякова.
«Со среды, 15 апреля, началась проактивная выдача сертификатов на материнский капитал. Уже почти полторы тысячи родителей получили сертификаты именно так - в беззаявительном порядке. При этом граждане, получившие сертификат на материнский капитал, могут подать заявление на получение дополнительной помощи – выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет», – сказал Котяков.
В пресс-службе добавили, что Пенсионный фонд получает сведения о рождении ребенка из реестра ЗАГС и автоматически оформляет сертификат на материнский капитал. В министерстве отметили, что мама ребенка получит уведомление об оформлении сертификата в личном кабинете на портале Госуслуг.
Ранее президент России Владимир Путин поручил выплачивать пособие в размере 5000 рублей на ребенка до 3 лет семьям с правом на маткапитал. Пособие будет выплачиваться с апреля по июнь.
1 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи смогут получить материнский капитал на первенца, родившегося с 1 января 2020 года. Сумма выплаты составит 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Если первый ребенок родился раньше 2020 года, а второй – после 1 января 2020 года, маткапитал на второго ребенка составит 616 617 рублей. Программа маткапитала также продлена до 31 декабря 2026 года.