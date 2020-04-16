Минтруд назвал количество оформленных сертификатов на маткапитал в Сети

Автоматическое оформление сертификатов на маткапитал началось 15 апреля, сертификат получили почти 1500 семей, сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты со ссылкой на заявление его главы АнтонаКотякова.



«Со среды, 15 апреля, началась проактивная выдача сертификатов на материнский капитал. Уже почти полторы тысячи родителей получили сертификаты именно так - в беззаявительном порядке. При этом граждане, получившие сертификат на материнский капитал, могут подать заявление на получение дополнительной помощи – выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет», – сказал Котяков.

