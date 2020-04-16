СМИ: Вместо плей-офф Лиги чемпионов могут провести мини-турнир в Стамбуле
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может завершить прерванный розыгрыш Лиги чемпионов мини-турниром в августе. Как сообщает в четверг, 16 апреля, Mirror, планируется, что мини-турнир пройдет в одном месте. Скорее всего, это будет Стамбул, где должен был состояться финал.
Оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одного матча. Ситуацию осложняет только тот факт, что в некоторых парах 1/8 финала еще не сыграны ответные матчи.
Напомним, что в четвертьфинал успели выйти «Лейпциг» (Лейпциг, Германия), «Аталанта» (Бергамо, Италия), «Атлетико» (Мадрид, Испания) и ПСЖ (Париж, Франция). Ответные матчи остались не сыгранными в следующих парах:
- «Ювентус» (Милан, Италия) — «Лион» (Лион, Франция), первая игра завершилась со счетом 0:1;
- «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — «Реал» (Мадрид, Испания), первая игра — 2:1;
- «Барселона» (Барселона, Испания) — «Наполи» (Неаполь, Италия), первая игра — 1:1;
- «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Челси» (Лондон, Англия), первая игра — 3:0.
Ожидается, что окончательное решение УЕФА примет во время конференции с 55 ассоциациями на следующей неделе.