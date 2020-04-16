Российский бюджет в мае будет получать от экспорта нефти меньше $ 1 за баррель из-за низких цен на Urals
В мае российский бюджет будет получать от экспорта нефти меньше $ 1 за баррель. Это произойдет из-за сокращения ставки экспортной пошлины, которая зависит от цен на российскую нефть. Об этом сообщают 16 апреля «Ведомости» со ссылкой на подсчеты агентства Bloomberg, основанных на данных Минфина России.
Ставка пошлины на экспорт нефти в следующем месяце сократится на 87% по сравнению с апрелем и достигнет минимума 2002 года, когда был введен действующий механизм взимания, отмечает агентство.
Экспортная пошлина устанавливается каждый месяц в зависимости от средней цены российской нефти марки Urals с середины текущего месяца до середины предшествующего. По данным Минфина, средняя цена Urals с 15 марта по 14 апреля составила $ 19 за баррель.
Ранее Минфин спрогнозировал, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 мая сократится в 7,5 раз — с $ 50 до $ 6,8 за тонну. В марте из-за падения цен на нефть российский бюджет недополучил 22 млрд рублей нефтегазовых доходов. В апреле ожидаются потери еще 55,8 млрд рублей.
Напомним, цены на нефть обрушились после срыва сделки ОПЕК+ в марте. В конце прошлой недели входящие в объединение страны заключили новое соглашение по сдерживанию нефтедобычи на фоне пандемии коронавируса. Стороны договорились о снижении на 9,7 миллиона баррелей в сутки на период май — июнь.