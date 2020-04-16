Российский бюджет в мае будет получать от экспорта нефти меньше $ 1 за баррель из-за низких цен на Urals

В мае российский бюджет будет получать от экспорта нефти меньше $ 1 за баррель. Это произойдет из-за сокращения ставки экспортной пошлины, которая зависит от цен на российскую нефть. Об этом сообщают 16 апреля «Ведомости» со ссылкой на подсчеты агентства Bloomberg, основанных на данных Минфина России.



Ставка пошлины на экспорт нефти в следующем месяце сократится на 87% по сравнению с апрелем и достигнет минимума 2002 года, когда был введен действующий механизм взимания, отмечает агентство.



Экспортная пошлина устанавливается каждый месяц в зависимости от средней цены российской нефти марки Urals с середины текущего месяца до середины предшествующего. По данным Минфина, средняя цена Urals с 15 марта по 14 апреля составила $ 19 за баррель.

