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12.04.2020 21:32
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Страны ОПЕК+ окончательно договорились о снижении добычи нефти

Новое соглашение ОПЕК+ подписано. Об этом вечером 12 апреля сообщил в Twitter министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль, назвав сделку исторической.

Министр Эль-Кувейта заявил о сокращении добычи почти 10 миллионов баррелей в сутки с 1 мая, передает РИА Новости.

В свою очередь, в профильном министерстве Ирана уточнили: стороны договорились о снижении на 9,7 миллиона период май-июнь.

При этом Мексика, из-за которой ОПЕК+ не мог ранее окончательно согласовать сделку, подтвердила свое участие в соглашении.

Напомним, в соглашении ОПЕК+ участвуют 23 страны. Все подробности привел вчера министр энергетики РФ Александр Новак. Вице-президент ЛУКОЙЛ Леонид Федун сравнил сделку с Брестским миром.

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