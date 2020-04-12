Страны ОПЕК+ окончательно договорились о снижении добычи нефти

Новое соглашение ОПЕК+ подписано. Об этом вечером 12 апреля сообщил в Twitter министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль, назвав сделку исторической.
Министр Эль-Кувейта заявил о сокращении добычи почти 10 миллионов баррелей в сутки с 1 мая, передает РИА Новости.
В свою очередь, в профильном министерстве Ирана уточнили: стороны договорились о снижении на 9,7 миллиона период май-июнь.
При этом Мексика, из-за которой ОПЕК+ не мог ранее окончательно согласовать сделку, подтвердила свое участие в соглашении.
Напомним, в соглашении ОПЕК+ участвуют 23 страны. Все подробности привел вчера министр энергетики РФ Александр Новак. Вице-президент ЛУКОЙЛ Леонид Федун сравнил сделку с Брестским миром.