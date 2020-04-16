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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 15:34
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Российские банки будут обслуживать клиентов с просроченными паспортами

Банк России рекомендовал финансовым организациям страны до 1 июля 2020 года продолжать обслуживание клиентов, даже если срок действия их паспортов истек.

«Такая мера необходима, чтобы не создавать ненужных сложностей с получением финансовых услуг и избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями», — говорится в сообщении регулятора от 16 апреля.

При этом новых клиентов со старыми паспортами попросят актуализировать данные до 30 сентября 2020 года.

Напомним, что «Фонтанка» продолжает рассказывать про пандемию коронавируса в Петербурге и мире в онлайн-трансляции.

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