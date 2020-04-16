МВФ из-за пандемии коронавируса отсрочил платежи по долгу 25 стран

В число стран, которых коснется отсрочка долга, входят Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая республика Конго, Йемен, Коморские острова, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская республика и Чад.

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил отсрочку на полгода обслуживания долга перед фондом для 25 стран-членов в связи с пандемией коронавируса, пишет 16 апреля РИА Новости .

Первоначально на отсрочку платежей за счет учрежденного фондом специального траста уйдет 213 миллионов долларов, уточняет фонд. Руководство фонда объявило сбор средств, который позволит отсрочить платежи на два года. На это потребуется 1,4 миллиарда долларов, собрано пока что 185 миллионов долларов.



Как ожидается, аналогичное решение будет принято в отношении еще минимум 4 государств.

