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16.04.2020 00:24
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Что можно вычистить за ночь. Впечатлительная компания показала мастер-класс уборки в Парголово

Фирму по вывозу мусора застукали за складированием отходов в Выборгском районе Петербурга. Оказалось, что при должной мотивации для того, чтобы разгрести завалы, достаточно меньше суток.

По информации «Фонтанки», непорядок неподалёку от дома №2 по Ольгинской дороге в Парголово 14 апреля приметил петербуржец. Незаконную свалку он рассмотрел за строительным забором как раз под высоковольтными сетями Ленэнерго и оповестил полицию. Сотрудники проверили адрес во второй половине дня: прошли между грудами бытового хлама, автомобильных покрышек, отходов со стройки и застали технику, уплотнявшую мусор. Закономерно потребовали документы.

Рабочие не стали отпираться и заверили, что обернут процесс вспять и приберутся. Чудеса исполнительности полицейские оценили 15 апреля. Проверку устроили утром, свалка к этому времени успела исчезнуть.

Две тысячи квадратных метров в районе Ольгинской дороги арендует «ЭКО ТРЕСТ». Компания предлагает вывоз и утилизацию отходов. По договору аренды она обязуется содержать участок в надлежащем санитарном и экологическом состоянии, не проводить на участке работы, затрагивающие почвенный покров, беречь коммуникации.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

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