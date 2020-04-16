По информации «Фонтанки», непорядок неподалёку от дома №2 по Ольгинской дороге в Парголово 14 апреля приметил петербуржец. Незаконную свалку он рассмотрел за строительным забором как раз под высоковольтными сетями Ленэнерго и оповестил полицию. Сотрудники проверили адрес во второй половине дня: прошли между грудами бытового хлама, автомобильных покрышек, отходов со стройки и застали технику, уплотнявшую мусор. Закономерно потребовали документы.

Рабочие не стали отпираться и заверили, что обернут процесс вспять и приберутся. Чудеса исполнительности полицейские оценили 15 апреля. Проверку устроили утром, свалка к этому времени успела исчезнуть.