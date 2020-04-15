В Петербурге из-за коронавируса отложили сезон фонтанов. Чтобы не искушать
По меньшей мере до мая петербуржцев не порадуют работающими фонтанами. Летний сезон, который традиционно начинается в апреле, отодвинула пандемия коронавируса. В условиях самоизоляции журчащая вода может стать опасным соблазном.
О том, что в этом месяце на пробуждение фонтанов можно не рассчитывать, «Фонтанке» 15 апреля сообщили в «Водоканале». В пресс-службе рассказали, что по срокам начала работы в этом сезоне решение пока не принято, но до 30-го числа включать их точно не будут.
«Открытие фонтанов может стать местом притяжения людей, что создаст дополнительный риск распространения коронавирусной инфекции. Решение о сроке будет принято по ситуации в городе», - говорят в «Водоканале», подчёркивая, что технически все комплексы готовы к пробуждению.
Полностью готова и фонтанная система в Петергофе. Её протестировали в конце марта, результатами остались довольны, но в назначенный срок - 29 апреля - фонтаны не заработают. Их запуск отложили на неопределённое время.
В пресс-службе ГМЗ «Петергоф» сообщили, что с новой датой начала сезона определятся, как только режим закрытия музеев будет отменен.
«Фонтаны Петергофа – символ нашего города. Как только беда отступит от Петербурга, немедленно взовьется ввысь струя Самсона, символа всех побед России», - заверила генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая.