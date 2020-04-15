В Петербурге из-за коронавируса отложили сезон фонтанов. Чтобы не искушать

По меньшей мере до мая петербуржцев не порадуют работающими фонтанами. Летний сезон, который традиционно начинается в апреле, отодвинула пандемия коронавируса. В условиях самоизоляции журчащая вода может стать опасным соблазном.

О том, что в этом месяце на пробуждение фонтанов можно не рассчитывать, «Фонтанке» 15 апреля сообщили в «Водоканале». В пресс-службе рассказали, что по срокам начала работы в этом сезоне решение пока не принято, но до 30-го числа включать их точно не будут.

«Открытие фонтанов может стать местом притяжения людей, что создаст дополнительный риск распространения коронавирусной инфекции. Решение о сроке будет принято по ситуации в городе», - говорят в «Водоканале», подчёркивая, что технически все комплексы готовы к пробуждению.