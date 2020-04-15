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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 18:44
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В Петербурге при негативной ситуации с коронавирусом могут быть развернуты 12 тысяч коек

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто, который также возглавляет межведомственную рабочую группу по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, заявил, что ситуация с инфекцией в Петербурге пока развивается по благоприятному сценарию. Но к худшему в городе тоже готовятся.

«Сегодня развернут первый этап — около 4000 коек. Следующий этап — около 6000 коек — будет сформирован через две недели. И дальше третий этап: мы понимаем возможности развития больничной сети до 12 тысяч коек. Это негативный вариант развития событий», — заявил он 15 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что ученые петербургского Политеха и НИИ гриппа посчитали, что в Петербурге могут заразиться коронавирусом от 40 тысяч до 2 миллионов человек.

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