Сходите дома. «Водоканал» отключил общественные туалеты в Петербурге

Выбравшимся из самоизоляции на прогулку горожанам будет некуда сходить по нужде. В Петербурге отключают общественные туалеты «Водоканала». Об этом заявили в ГУПе 15 апреля.



Туалеты решено закрыть «с целью минимизации контактов» в период распространения коронавируса.



«Приостановление оказания услуг общественных туалетов не принесет существенных неудобств петербуржцам, поскольку режим самоизоляции предусматривает нахождение горожан либо дома, либо при необходимости на работе, где есть туалеты», — отметили в «Водоканале».

