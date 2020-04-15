Сходите дома. «Водоканал» отключил общественные туалеты в Петербурге
Выбравшимся из самоизоляции на прогулку горожанам будет некуда сходить по нужде. В Петербурге отключают общественные туалеты «Водоканала». Об этом заявили в ГУПе 15 апреля.
Туалеты решено закрыть «с целью минимизации контактов» в период распространения коронавируса.
«Приостановление оказания услуг общественных туалетов не принесет существенных неудобств петербуржцам, поскольку режим самоизоляции предусматривает нахождение горожан либо дома, либо при необходимости на работе, где есть туалеты», — отметили в «Водоканале».
На предприятии уточнили, что в туалетных комплексах «проведена полномасштабная санитарная обработка», технически они готовы к возобновлению оказания услуг.
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