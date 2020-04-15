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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 15:05
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Сходите дома. «Водоканал» отключил общественные туалеты в Петербурге

Выбравшимся из самоизоляции на прогулку горожанам будет некуда сходить по нужде. В Петербурге отключают общественные туалеты «Водоканала». Об этом заявили в ГУПе 15 апреля.

Туалеты решено закрыть «с целью минимизации контактов» в период распространения коронавируса.

«Приостановление оказания услуг общественных туалетов не принесет существенных неудобств петербуржцам, поскольку режим самоизоляции предусматривает нахождение горожан либо дома, либо при необходимости на работе, где есть туалеты», — отметили в «Водоканале».

На предприятии уточнили, что в туалетных комплексах «проведена полномасштабная санитарная обработка», технически они готовы к возобновлению оказания услуг.

Сегодня стало известно о пятой смерти пациента с коронавирусом в Петербурге. Диагноз подтвержден у 929 человек.

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Комментарии (12)

Baks
Блэт...МакДак закрыт...теперь это....
iphonedimona
Скоро кустики во дворах расцветут...
Maxim_Novik
Везде писать не надо. Лучше сзади кабинки Водоканала. Брутальней покакать дома, в пакетик, и на стену этого закрытого туалета. Но не призываю. Кафе закрыты, где еще туалеты есть.
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