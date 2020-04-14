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14.04.2020 20:04
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Инертность следствия, сомнительный обыск. Суд объяснил причину освобождения петербуржца после вооруженного нападения на женщину

После публикации «Фонтанки» о петербуржце Викторе Блинове, которого Приморский райсуд отказался заключать под стражу по делу о тяжком преступлении, объединенная пресс-служба судов разъяснила мотивы такого решения.

Напомним, в ночь на 13 апреля Блинова задержали по подозрению в убийстве жительницы Кудрово. Следствию он оказался хорошо знаком, так как проходит обвиняемым по другому делу. В конце января 2020-го на Школьной улице в Приморском районе Петербурга напали на прохожую и проткнули ей почку острым предметом. Через несколько дней Блинова доставили к судье Приморского райсуда Эльвире Трифоновой с ходатайством о заключении под стражу. Она отказалась помещать Блинова в СИЗО.

Как следует из разъяснений объединенной пресс-службы судов Петербурга, уголовное дело полиция Приморского района возбудила в вечер нападения на Школьной 28 января, а через три дня прокурор передал материалы в районный СК. Дело принял к производству следователь Кузнецов.

Вечером 31 января следователь допросил Блинова в качестве свидетеля.

«В показаниях Блинов изложил обстоятельства совершенного им преступления», - уточняет пресс-служба судов.

Он, в частности, рассказал, с каким колющим предметом напал на женщину и в какой одежде находился. Тем не менее, следователь «каких-либо законных мер для задержания Блинова в качестве подозреваемого не предпринял и отпустил его домой».

«Данное обстоятельство подтверждено в судебном заседании самим следователем Кузнецовым», - подчеркивает пресс-служба.

Далеко Блинов не ушел. Через сорок минут в его квартире СК провел обыск и нашел и орудие преступления, и одежду.

Как указала судья Трифонова, в представленных следователем материалах отсутствовало постановление следователя о неотложном обыске, равно как и постановление суда о признании обыска законным. «В качестве доказательства, что Блинов может продолжить заниматься преступной деятельностью, следователь указал на факт судимости Блинова в 1998 году, однако указанная судимость у последнего погашена, и обвиняемый, согласно закону, судимостей не имеет. Иных данных, что обвиняемый попадал в сферу деятельности правоохранительных органов после 1998 года, суду не представлено, - говорится в заявлении пресс-службы судов. - Довод следствия о том, что Блинов может оказать давление на потерпевшую и свидетелей, опровергается показаниями самой потерпевшей, которая указывает, что угроз в ее адрес не поступало. Суду не было представлено убедительных данных о том, что Блинов может скрыться».

Прокуратура Приморского района попыталась обжаловать постановление судьи Трифоновой в Горсуд, но отозвала свое представление.

После убийства жительницы Кудрово Всеволожский городской суд 14 апреля заключил Блинова под стражу.

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Комментарии (6)

sektor7
Судьи зачастую сводят счёты со следствием, выискивая ту или иную оплошность исполнителя, тем самым показывая их недоработки. Формально здесь судья Трифонова права. Только вот взяла на свою совесть чужую жизнь.
Покажи свои профессиональные качества, даже если видны огрехи следствия. Не захотела.
161365412
А как это, "судимостей не имеет", если судимость была? Т.е. если отсидел, то все, жизнь с чистого листа? Ну, убивал, ну, насиловал. Это ж когда было!
260899531
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