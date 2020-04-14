Инертность следствия, сомнительный обыск. Суд объяснил причину освобождения петербуржца после вооруженного нападения на женщину

Напомним, в ночь на 13 апреля Блинова задержали по подозрению в убийстве жительницы Кудрово. Следствию он оказался хорошо знаком, так как проходит обвиняемым по другому делу. В конце января 2020-го на Школьной улице в Приморском районе Петербурга напали на прохожую и проткнули ей почку острым предметом. Через несколько дней Блинова доставили к судье Приморского райсуда Эльвире Трифоновой с ходатайством о заключении под стражу. Она отказалась помещать Блинова в СИЗО.

После публикации «Фонтанки» о петербуржце Викторе Блинове, которого Приморский райсуд отказался заключать под стражу по делу о тяжком преступлении, объединенная пресс-служба судов разъяснила мотивы такого решения.

Как следует из разъяснений объединенной пресс-службы судов Петербурга, уголовное дело полиция Приморского района возбудила в вечер нападения на Школьной 28 января, а через три дня прокурор передал материалы в районный СК. Дело принял к производству следователь Кузнецов.

Вечером 31 января следователь допросил Блинова в качестве свидетеля.

«В показаниях Блинов изложил обстоятельства совершенного им преступления», - уточняет пресс-служба судов.

Он, в частности, рассказал, с каким колющим предметом напал на женщину и в какой одежде находился. Тем не менее, следователь «каких-либо законных мер для задержания Блинова в качестве подозреваемого не предпринял и отпустил его домой».

«Данное обстоятельство подтверждено в судебном заседании самим следователем Кузнецовым», - подчеркивает пресс-служба.

Далеко Блинов не ушел. Через сорок минут в его квартире СК провел обыск и нашел и орудие преступления, и одежду.

Как указала судья Трифонова, в представленных следователем материалах отсутствовало постановление следователя о неотложном обыске, равно как и постановление суда о признании обыска законным. «В качестве доказательства, что Блинов может продолжить заниматься преступной деятельностью, следователь указал на факт судимости Блинова в 1998 году, однако указанная судимость у последнего погашена, и обвиняемый, согласно закону, судимостей не имеет. Иных данных, что обвиняемый попадал в сферу деятельности правоохранительных органов после 1998 года, суду не представлено, - говорится в заявлении пресс-службы судов. - Довод следствия о том, что Блинов может оказать давление на потерпевшую и свидетелей, опровергается показаниями самой потерпевшей, которая указывает, что угроз в ее адрес не поступало. Суду не было представлено убедительных данных о том, что Блинов может скрыться».