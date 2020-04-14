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14.04.2020 18:32
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Врач Александровской больницы после контакта с больным COVID-19 нарушил карантин: «Я не оценил всю серьезность положения»

Фармаколог Александровской больницы Алексей Борисов оштрафован за нарушение режима самоизоляции. Имея в анамнезе контакт с коронавирусным пациентом, он повез жену в магазин.

О признании Борисова виновным в нарушении санэпидтребований сообщает 14 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Медик работает клиническим фармакологом в Александровской больнице и, по его утверждению, практически не имеет контакта с пациентами и их биоматериалом. На домашний карантин его отправили 28 марта, после контакта с заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В самоизоляции Борисов три дня пытался понять, как будет документально оформлено отсутствие на работе и какие шаги врач должен предпринимать.

«На все вопросы по месту работы и телефону 112 получал обрывочные и невнятные ответы… На уверения, что «к нему приедут сами», полагаться не приходилось... На общем фоне неразберихи не смог сразу правильно оценить всю серьезность положения», — признался Борисов.

Медика задержали 3 апреля на Дунайском проспекте, когда он возвращался с женой из магазина. В свое оправдание Борисов заявил, что за руль сел, «поддавшись необходимости решения бытовой проблемы», и в пути соблюдал меры предосторожности. Ехал в маске, в магазин не заходил. Попросил «принять во внимание отсутствие навыка жить и действовать в новых условиях».

Фрунзенский райсуд проникся и оштрафовал Борисова по части 2 статьи 6.3 КоАП на минимальную сумму 15 тысяч рублей.

В конце марта 2020 года Александровскую больницу закрыли на карантин, у двадцати пациентов и врачей подтвердился коронавирус. Сегодня «Доктор Питер» сообщил о завершении карантина в госпитале.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Ser_N0771
И эти люди запрещают нам карывять в носу.... (черный юмор)
ТеткаСпб
Если врачи у нас, назовем это, что бы никого не обидеть не сознательные, что можно ожидать от обычных людей, которые в принципе не склонны заморачиваться на всякий там вирус и самоизоляцию, когда есть дела поважнее.
Dim22
Скоро все врачи будкт сидеть дома на карантине.
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