Врач Александровской больницы после контакта с больным COVID-19 нарушил карантин: «Я не оценил всю серьезность положения»

Медик работает клиническим фармакологом в Александровской больнице и, по его утверждению, практически не имеет контакта с пациентами и их биоматериалом. На домашний карантин его отправили 28 марта, после контакта с заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Фармаколог Александровской больницы Алексей Борисов оштрафован за нарушение режима самоизоляции. Имея в анамнезе контакт с коронавирусным пациентом, он повез жену в магазин.

В самоизоляции Борисов три дня пытался понять, как будет документально оформлено отсутствие на работе и какие шаги врач должен предпринимать.



«На все вопросы по месту работы и телефону 112 получал обрывочные и невнятные ответы… На уверения, что «к нему приедут сами», полагаться не приходилось... На общем фоне неразберихи не смог сразу правильно оценить всю серьезность положения», — признался Борисов.

Медика задержали 3 апреля на Дунайском проспекте, когда он возвращался с женой из магазина. В свое оправдание Борисов заявил, что за руль сел, «поддавшись необходимости решения бытовой проблемы», и в пути соблюдал меры предосторожности. Ехал в маске, в магазин не заходил. Попросил «принять во внимание отсутствие навыка жить и действовать в новых условиях».



Фрунзенский райсуд проникся и оштрафовал Борисова по части 2 статьи 6.3 КоАП на минимальную сумму 15 тысяч рублей.



В конце марта 2020 года Александровскую больницу закрыли на карантин, у двадцати пациентов и врачей подтвердился коронавирус. Сегодня «Доктор Питер» сообщил о завершении карантина в госпитале.

