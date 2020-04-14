Как рассказали «Фонтанке» арендаторы, посетив здание 14 апреля, они обнаружили, что двери некоторых офисов заколочены: в стены были вставлены металлические штыри, к которым крепились металлические же задвижки.

Владельцы бизнес-центра на Курской улице, 28/32 (на месте бывшего завода «Геометр»), не стали исполнять обещание, данное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, о предоставлении отсрочки по арендным платежам малому бизнесу.

Накануне арендаторы, вынужденные уйти на коронавирусные каникулы, написали коллективное письмо собственнику ООО «Аренда Групп» с просьбой предоставить отсрочку платежей по аренде. «Получили отказ с аргументом, что он (хозяин) не собирается спасать наш бизнес в ущерб своему», — сообщили в одной из компаний.

Большинство предприятий смогло изыскать средства, но тем, кто не внес плату за апрель, заварили двери. Среди них оказались, к примеру, танцевальная студия и гончарный коворкинг.

По данным СПАРК, директором и бенефициаром ООО «Аренда Групп» является Вячеслав Ананских, владелец рекламного оператора «Руан» и банка «Гефест», а также брат депутата Госдумы Игоря Ананских. Сам предприниматель на момент публикации не ответил на запрос «Фонтанки».

Ранее о том, что малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам премьера, в течение полугода компании будут платить за аренду в зависимости от своих фактических доходов. Накопленную задолженность они смогут погасить в течение года в рассрочку. В обмен собственники получат от властей регионов скидку на налог на имущество.