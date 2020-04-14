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14.04.2020 16:54
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Мишустин не указ. Бизнес-центр, принадлежащий семье депутата Госдумы, заколотил двери не заплатившим в срок арендаторам

Владельцы бизнес-центра на Курской улице, 28/32 (на месте бывшего завода «Геометр»), не стали исполнять обещание, данное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, о предоставлении отсрочки по арендным платежам малому бизнесу.

Как рассказали «Фонтанке» арендаторы, посетив здание 14 апреля, они обнаружили, что двери некоторых офисов заколочены: в стены были вставлены металлические штыри, к которым крепились металлические же задвижки.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Накануне арендаторы, вынужденные уйти на коронавирусные каникулы, написали коллективное письмо собственнику ООО «Аренда Групп» с просьбой предоставить отсрочку платежей по аренде. «Получили отказ с аргументом, что он (хозяин) не собирается спасать наш бизнес в ущерб своему», — сообщили в одной из компаний.

Большинство предприятий смогло изыскать средства, но тем, кто не внес плату за апрель, заварили двери. Среди них оказались, к примеру, танцевальная студия и гончарный коворкинг.

По данным СПАРК, директором и бенефициаром ООО «Аренда Групп» является Вячеслав Ананских, владелец рекламного оператора «Руан» и банка «Гефест», а также брат депутата Госдумы Игоря Ананских. Сам предприниматель на момент публикации не ответил на запрос «Фонтанки».

Ранее о том, что малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам премьера, в течение полугода компании будут платить за аренду в зависимости от своих фактических доходов. Накопленную задолженность они смогут погасить в течение года в рассрочку. В обмен собственники получат от властей регионов скидку на налог на имущество.

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Комментарии (6)

260740951
Что то эти арендаторы не договаривают...Ведь даже в лучшие времена стороны умеют договариваться...А сейчас тем более, потому как сдать помещения по новой будет затруднительно...
St Trophey
Видно, как собственник бережет свое имущество. Досталось, видимо, бесплатно, так и пофигу.
sakorol
Звериный оскал капитализма
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