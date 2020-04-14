В Петербурге обеззаразили Пансион для девочек Минобороны. Это пока лучшее видео в жанре постапокалиптики
Западный военный округ продолжает демонстрировать собственную борьбу с коронавирусной инфекцией. Новое видео обработки школы для девочек несет настроение пустынности и одиночества.
С дезинфицирующим раствором сводный отряд общевойсковой армии Западного военного округа прибыл на Бычий остров 14 апреля. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели спецобработку комплекса зданий филиала Пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Дезинфекцию снимали, в том числе, с воздуха: по пустынному городу едут спецмашины, внутренний двор роскошной школы безлюден, здесь властвует армия в костюмах химзащиты.
пресс-служба Западного военного округа
Незадолго до официального релиза ЗВО в редакцию «Фонтанки» прислали фотографию по-военному зеленой химзащиты на фоне «Газпром Арены», но очевидно, что это пока не помощь гражданским, на которую намекал президент Путин.
Бычий остров соседствует с Крестовским, а спецобработки в исполнении войск РХБЗ пока удостаиваются только ведомственные объекты. Ранее дезинфицирующим раствором опрыскали объекты Адмиралтейства и военных вузов.