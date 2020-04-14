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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 18:02
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В Петербурге обеззаразили Пансион для девочек Минобороны. Это пока лучшее видео в жанре постапокалиптики

Фото: скриншот видео

Западный военный округ продолжает демонстрировать собственную борьбу с коронавирусной инфекцией. Новое видео обработки школы для девочек несет настроение пустынности и одиночества.

С дезинфицирующим раствором сводный отряд общевойсковой армии Западного военного округа прибыл на Бычий остров 14 апреля. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели спецобработку комплекса зданий филиала Пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Дезинфекцию снимали, в том числе, с воздуха: по пустынному городу едут спецмашины, внутренний двор роскошной школы безлюден, здесь властвует армия в костюмах химзащиты.

пресс-служба Западного военного округа

Незадолго до официального релиза ЗВО в редакцию «Фонтанки» прислали фотографию по-военному зеленой химзащиты на фоне «Газпром Арены», но очевидно, что это пока не помощь гражданским, на которую намекал президент Путин.

Фото: читатель «Фонтанки»

Бычий остров соседствует с Крестовским, а спецобработки в исполнении войск РХБЗ пока удостаиваются только ведомственные объекты. Ранее дезинфицирующим раствором опрыскали объекты Адмиралтейства и военных вузов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

RemyMartin
Злые вы (
LiChaBaTa
А в чем смысл поливать землю??? Бредятина...
Vasilis
Жесть куда редактор смотрит?
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